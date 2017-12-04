Военный спецназ Беларуси получит нарезные минометы "Нона-М1"
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120-миллиметровый нарезной полуавтоматический миномет 2Б23 "Нона-М1".
Источник: VitalyKuzmin/wikipedia.org
Артиллерийские подразделения военного спецназа Республики Беларусь в ближайшее время получат на вооружение новые 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 "Нона-М1". Мощное оружие, производства ОАО "Мотовилихинские заводы", сейчас проходит испытание на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады.
Как сообщает телекомпания "ВоенТВ", среди главных целей исследовательских испытаний миномета - проверка соответствия заявленных производителем тактико-технических характеристик в реальной учебно-боевой обстановке, а также освоение образца личным составом. Минометом планируют вооружить подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригад.
Отметим, что буксируемый самовзводный миномет "Нона-М1" - уникальное оружие, имеющее весьма мощный калибр - 120 миллиметров. Данный миномет может стрелять практически любым боеприпасом калибра 120-мм, в том числе зарубежного производства, на расстояние почти до 12 километров. Скорострельность - 11 выстрелов в минуту.
Миномет "Нона-М1" идеально приспособлен для боя в горах, в лесу и городских условиях. Безусловным преимуществом образца является и высокая маневренность - благодаря регулируемой ширине колесного хода "Нона-М1" может буксироваться практически любым транспортным средством. Немаловажным фактором является и безопасность эксплуатации данного миномета, поскольку боеприпасы заряжаются через казенную часть. Тем самым исключается двойное заряжание.
Николай Грищенко
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04.12.2017
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