Китай, США, Россия: новая тихоокеанская битва



Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.

Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев

В ноябре 2017 года президенты Китая и США совершили турне по странам по Юго-Восточной Азии, а затем провели двусторонний саммит в Пекине. Аналитики расценили эти события как фактор растущего соперничества между двумя державами за господство в мире. Борьба проистекает на основе следующего уравнения: США хотят сохранить, свое господство в регионе, который они приобрели по итогам Второй мировой войны, Китай же стремится вытеснить американцев из жизненно важного для него пространства.

США хотят перевооружить своих союзников и создать общий фронт против Китая и России. Китай вознамерился убрать американские войска подальше от своих границ и создать вокруг себя нейтральную зону.

Соперничество между США и Китаем пока идет в экономической и коммерческой сферах, но в любой момент может перерасти в военное противостояние. Две державы (при этом не следует сбрасывать со счетов Россию) модернизируют и наращивают военный арсенал. В среднесрочной перспективе, если не удастся договориться о сферах влияния в Тихом океане, вполне вероятно, что противоборство может перейти на следующий уровень, когда в дело вступает армия.

Такого рода утверждение не надо рассматривать как спекулятивное или провокационное. 3 ноября председатель КНР и глава Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпин во время инспекции Объединенного командного центра в Пекине, облеченный в военную форму, призвал Народно-освободительную армию Китая повышать боеспособность и боеготовность. Он заявил, что "ЦВС должен обеспечивать руководство вооруженными силами, дабы армия была готова к участию и победе в войнах, а также принятию на себя миссий и задач новой эпохи, которые вверяют им КПК и народ Китая".

Усиление боеспособности и боеготовности НОАК в новую эпоху предоставит стратегические гарантии для реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации, указал он.

В свою очередь президент США Трамп, выступая в Японии перед военнослужащими на базе Йокота, заявил: "Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас - лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира". Президент США подчеркнул, что страна "никогда не преклонится, не уступит, и не будет колебаться для защиты своего народа, своей свободы. Ни диктатор, ни режим или государство не должны недооценивать решимость США".

Путин на совещании по военным вопросам заявил, что российская армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которая при этом учитывает вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы будущего. По мнению российского президента, все крупные предприятия России должны быть готовы увеличить объемы производства военной продукции. Причем, это касается не только государственного сектора, но и частного бизнеса.

"Если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, нужно быть лучше", - сказал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силам РФ.

Российское руководство для усиления своего присутствия в Тихоокеанском регионе в 2016 году приняло решение о строительстве военно-морской базы на острове Матуа в центре Курильской гряды. По мнению японских военных, она станет связующим звеном между двумя крупнейшими военно-морскими базами во Владивостоке и на Камчатке.

Вместе с созданием базы ВМФ на Курильских островах военные планируют организовать там сеть аэродромов. Таким образом, будет создана единая система контроля над торговыми путями от Японии до Полярного круга.

Россия также наращивает группировку войск, которая будет находиться в Арктике на постоянной основе, чтобы укрепить в регионе статус доминирующей державы. Российские военные завершают строительство в Арктике более ста капитальных сооружений. Геополитическое значение Арктики существенно повышается, и в основном это связано с климатическими изменениями, которые открывают перспективу для масштабной экономической деятельности в регионе.

Американский президент в ходе своего Юго-Восточного турне посетил Японию, Южную Корею и Филиппины, где расположена основная часть американских военных баз. Очевидно, что в случае военного конфликта с Китаем и Россией, США потребуется поддержка этих союзников. Ядерная программа Северной Кореи и противостояние мировых держав дали возможность США обосновать необходимость перевооружения Японии и Южной Кореи, которые являются ближайшими стратегическими партнерами Соединенных Штатов после стран НАТО.

Следует отметить, что затянувшийся кризис с КНДР послужил для Южной Кореи поводом для возобновления работ над собственной программой разработки баллистических ракет (которую на Западе, никто не комментирует), поговаривают даже о создании ядерного оружия.

Используя северокорейский кризис, Япония заявила о намерениях провести конституционную реформу и изменить 9-ю статью основного документа, закрепляющую отказ Токио от войны и создания вооруженных сил.

Пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения, но он порождает подозрения и враждебность среди стран Юго-Восточной Азии. Особенно он болезнен для Китая, который серьезно пострадал в годы японской оккупации во время Второй мировой войны. Пекин никогда не согласится на гегемонию Японии в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Турне Трампа по Азиатско-тихоокеанским странам лишь подлил масла в огонь.

Под давление США Сеул и Токио подписали многомиллиардные контракты на закупку американской военной техники и вооружения, спровоцировав новый виток конфронтации Китая с Японией. Северокорейский кризис по сравнению с японо-китайским военным противостоянием покажется детской игрой.

Трамп и Си Цзиньпин почти в одно и то же время посетили Вьетнам, граничащий с Китаем. Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море между Китаем и Вьетнамом стал очередной вспышкой противостояния, которое длится столетиями. Конкуренция между Китаем и США повысила геостратегическую значимость Вьетнама, поскольку США мечтают включить Вьетнам в свой антикитайский альянс, в то время как Китаю нужна дружба с Ханоем, чтобы не дать возможность Вашингтону перетянуть на свою сторону вьетнамцев.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Стороны договорились оптимальным образом улаживать морские вопросы, продвигать различные формы сотрудничества в морских делах, стремиться к поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Россия также стремится возобновить тесные связи с Вьетнамом и надеется восстановить во вьетнамском порту Камрань военно-морскую базу, которая там была во времена СССР. Это позволит Москве усилить свое присутствие в этой части Тихого океана. Китай к российской инициативе относится с пониманием, но это идет вразрез с планами США.

С 10 по 11 ноября во вьетнамском городе Дананге прошел саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в работе которого приняли участие Путин, Си Цзиньпин и Трамп. АТЭС была создана в 1989 году. Здесь проживает около 40 % мирового населения, на них приходится приблизительно 54% ВВП и 49% мировой торговли.

Лидеры РФ, Китая и США своим участием в работе саммита хотели продемонстрировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится важнейшей стратегической территорией и основным местом мирового переустройства.

Трамп из Вьетнама направился на Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В то время как Си Цзиньпин остался с официальным визитом во Вьетнаме, а на саммит АСЕАН поехал китайский премьер-министр Ли Кэцян.

Каждый из них решал свою проблему. Для китайского лидера важно было максимально расширить исторические связи с Ханоем, в то время как для Трампа первоочередная задача состояла в формировании антикитайского фронта. По итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Ханой, подписаны десятки контрактов на миллиардные суммы.

Президент США уехал восвояси. Провал поездки Трампа был предопределен его решением выйти из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), тем самым уменьшив влияние США перед партнерами по АТЭС.

Американский президент считает, что многосторонние торговые соглашения привели к невыгодным для США дисбалансам в торговле. Трапм предлагает развивать торгово-экономическое сотрудничество на основе двусторонних отношений, а существующие правила свободной торговли должны быть отправлены на свалку.

Си Цзиньпин пообещал взять под защиту глобализацию и принципы свободы торговли. Америка склоняется к самоизоляции, в то время как Китай стремится к расширению своего влияния на мировой арене и выбирает для этого путь экономического роста.

Выступая на 25-й встрече лидеров экономик АТЭС в Дананге, Си Цзиньпин заявил: "История учит нас, что развитие за закрытыми дверями ни к чему не приведет, единственно правильным выбором является открытость".

Руководствуясь этим принципом, Китай, страны АТЭС и АСЕАН договорились удвоить товарооборот с 500 миллиардов долларов в 2017 году до одного триллиона долларов в 2020 году.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, которая предусматривала создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств. В Маниле было официально объявлено о начале работы над текстом Кодекса поведения, что позволит урегулировать споры за право владениям территориями и морем со всеми заинтересованными сторонами посредством переговоров.

США, Китай и Россия используют свои "козырные карты" для усиления своих позиций на Дальнем Востоке, закладывая тем самым основы предстоящей и последней битвы на Тихом океане.

Она не будет выглядеть такой, какой была в прошлом веке, и не будет зависеть от могущества соперников. Императорская Япония занимала территорию в 378 тысяч квадратных километров, а США - почти 9 миллионов квадратных километров. У США было много нефти, Японии ее катастрофически не хватало. США были крупнейшей промышленной державой в мире, Япония - средней державой. Япония вела боевые действия на фронте от Австралии до Кореи, США бросили все свои силы на войну с Японией.

Китай является крупнейшим по численности населения государством мира и занимает третье место в мире по территории. Китайская экономика стала второй экономикой мира.

Китай и Россия - непобедимый альянс. Новая битва на Тихом океане изменит мир и мироустройство на фоне дряхлеющей и стареющей Европы.

Аугусто Самора (Augusto Zamora)

Publico.es, Испания