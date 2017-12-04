НАТО планирует повышать мобильность своих сил в Европе - Столтенберг



Учения НАТО Trident Juncture 2015.

Источник: zn.ua Учения НАТО Trident Juncture 2015.Источник: zn.ua

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Повышение мобильности сил НАТО в Европе является одним из первостепенных приоритетов альянса, заявил на пресс-конференции в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я надеюсь, мы сможем еще глубже сотрудничать с ЕС по более широкому спектру вопросов. Наша цель - добиться того, чтобы военная мобильность стала основой нашего сотрудничества", - сказал он.

По его словам, "в непредсказуемой обстановке безопасности нашим войскам и оборудованию необходимо перемещаться быстро и быть там, где они востребованы".

"Это жизненно важно для безопасности, при этом НАТО нуждается в поддержке национальных правительств и структур ЕС", - добавил Й.Столтенберг.