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НАТО планирует повышать мобильность своих сил в Европе - Столтенберг

05.12.2017 Интерфакс-АВН 187 0
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Trident Juncture 2015
Учения НАТО Trident Juncture 2015.
Источник: zn.ua

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Повышение мобильности сил НАТО в Европе является одним из первостепенных приоритетов альянса, заявил на пресс-конференции в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я надеюсь, мы сможем еще глубже сотрудничать с ЕС по более широкому спектру вопросов. Наша цель - добиться того, чтобы военная мобильность стала основой нашего сотрудничества", - сказал он.

По его словам, "в непредсказуемой обстановке безопасности нашим войскам и оборудованию необходимо перемещаться быстро и быть там, где они востребованы".

"Это жизненно важно для безопасности, при этом НАТО нуждается в поддержке национальных правительств и структур ЕС", - добавил Й.Столтенберг.
04.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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