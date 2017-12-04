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Концерн "Калашников" привлечет 350 млн руб. в банке "Россия"

05.12.2017 Интерфакс-АВН 399 0
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АО "Концерн "Калашников"
АО "Концерн "Калашников".
Источник: vpk-news.ru

Ижевск. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") заключит договор с банком "Россия" об открытии невозобновляемой кредитной линии на 350 млн рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Маркетинг".

Кредит предоставляется до 30 марта 2018 года под 9,7% годовых.

Соответствующее решение принято концерном 1 декабря. Средства привлекаются на основании закупки у единственного поставщика и будут направлены на финансирование текущей деятельности.

В октябре сообщалось, что концерн "Калашников" уже заключал договор на привлечение в банке "Россия" 350 млн рублей на тех же условиях для выполнения работ по поставке Минобороны РФ управляемых ракет "Вихрь-1".

В 2014 году банк "Россия" и "Калашников" попали под санкции США, кроме того, концерн также был включен в санкционный список Евросоюза.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Концерн также производит гражданскую продукцию, в том числе охотничьи ружья и спортивные винтовки.

Банк "Россия" по итогам третьего квартала 2017 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
А350
Вихрь-1
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Евросоюз

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