Концерн "Калашников" привлечет 350 млн руб. в банке "Россия"



АО "Концерн "Калашников".

Источник: vpk-news.ru АО "Концерн "Калашников".Источник: vpk-news.ru

Ижевск. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") заключит договор с банком "Россия" об открытии невозобновляемой кредитной линии на 350 млн рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Маркетинг".

Кредит предоставляется до 30 марта 2018 года под 9,7% годовых.

Соответствующее решение принято концерном 1 декабря. Средства привлекаются на основании закупки у единственного поставщика и будут направлены на финансирование текущей деятельности.

В октябре сообщалось, что концерн "Калашников" уже заключал договор на привлечение в банке "Россия" 350 млн рублей на тех же условиях для выполнения работ по поставке Минобороны РФ управляемых ракет "Вихрь-1".

В 2014 году банк "Россия" и "Калашников" попали под санкции США, кроме того, концерн также был включен в санкционный список Евросоюза.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Концерн также производит гражданскую продукцию, в том числе охотничьи ружья и спортивные винтовки.

Банк "Россия" по итогам третьего квартала 2017 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".