Россия ведет переговоры по поставкам систем ПВО в страны Латинской Америки



Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Milipol 2017 в Париже.

Источник: bmpd Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Milipol 2017 в Париже.Источник: bmpd

ЦАМТО, 4 декабря. Россия прорабатывает вопросы по поставкам комплексов ПВО в ряд стран Латинской Америки. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на выставке Expo Defensa 2017 заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Оружейный салон Expo Defensa 2017 проходит с 4 по 6 декабря в столице Колумбии Боготе. Россия принимает участие в данной выставке впервые.

"Российская техника пользуется повышенным спросом по всему миру, активно к ней присматриваются и в странах Латинской Америки. Переговоры по приобретению странами региона российских комплексов ПВО находятся на различных стадиях проработки, однако говорить об их завершении пока рано", – цитирует "РИА Новости" А.Пунчука.

Ранее в пресс-службе "Рособоронэкспорта" заявили, что российский спецэкспортер прорабатывает проекты поставок авиатехники и комплексов ПВО в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику и Перу, отмечает агентство.