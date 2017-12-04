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Изображения атомного подводного крейсера "Казань"

05.12.2017 bmpd.livejournal.com 800 0
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В телепередаче "Военная приемка" телеканала "Звезда" были впервые продемонстрированы съемки достраивающегося для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) в Северодвинске головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М"). Съемки осуществлены в период нахождения корабля в спусковом плавучем доке "Сухона" в начале апреля 2017 года.

Строящийся для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") в спусковом плавучем доке "Сухона" перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года (с) кадр из телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" (заводской номер 161) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 24 июля 2009 года. В настоящее время строительство корабля ведется по контракту № Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 9 ноября 2011 года между Министерством обороны России и СМП на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа с заводским номером 161. Проект 08851 разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Вывод атомного подводного крейсера "Казань" из цеха СМП в спусковой плавучий док "Сухона" был произведен 31 марта 2017 года, а фмзический спуск корабля на воду из плавучего дока был осуществлен 8 апреля 2017 года.

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, однако фактически произойдет в лучшем случае только в 2018 году.

Судя по съемке, ограждение выдвижных устройств (ОВУ) "Казани" также получило характерный "американский" "наплыв" в передней части, ранее замеченный на ОВУ головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир", выведенного из эллинга СМП 18 ноября 2017 года.

Строящийся для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") в спусковом плавучем доке "Сухона" перед спуском на воду, Северодвинск, апрель 2017 года (с) кадр из телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

Передача "Военная приемка" телеканала "Звезда":
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей

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