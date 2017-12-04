Азербайджан покупает пакистанские УТС
|
|
Учебный самолет MFI-395 Super Mushshak.
Источник: pakmr.blogspot.com
Азербайджан и Пакистан подпишут соглашение о покупке самолетов первоначальной летной подготовки пилотов Super Mushshak, заявил в Баку 30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и Пакистана.
Об этом сообщил источник azeridefence.com. "Мы должны изучить возможности для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в оборонной промышленности, на уровне экспертов", - добавил Мамедъяров.
25 сентября начальник штаба ВВС Пакистана Сохаил Аман во время своей встречи в Баку с командующим ВВС Азербайджана генерал-лейтенантом Рамизом Тахировым заявил, что Пакистан взял на себя обязательства по контракту на своевременную доставку УТС "Супер Мушак" в Азербайджан.
Во время встречи в Баку Сохаил Аман и Рамиз Тахиров также обсудили перспективы подготовки азербайджанских военных летчиков в учебных заведениях ВВС Пакистана.
Ранее ВВС Пакистана заявили, что Азербайджан законтрактовал 10 самолетов Super Mushshak. Самолет разработан и производится Пакистанским авиастроительным комплексом для ВВС Пакистана, является развитием MFI-17 Mushshak. В настоящее время в учебных центрах ВВС эксплуатируются около 300 самолетов.
По материалам defence-blog.com
|
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2017 Планы Нигерии по закупке боевой техники в 2017 году
06.12.2016 Нигерия получила первый "Супер Мушак"
05.12.2017 В Росгвардии рассказали о ходе учений с Народной вооруженной полицией Китая
05.12.2017 США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС
04.12.2017 Девять граммов смерти. Самые убойные типы пуль
04.12.2017 Миротворчество набирает обороты
04.12.2017 Почему России не нужны авианосцы
04.12.2017 Комплекс "Штора" повысил живучесть алжирских Т-90СА