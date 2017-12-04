Азербайджан покупает пакистанские УТС



Учебный самолет MFI-395 Super Mushshak.

Источник: pakmr.blogspot.com Учебный самолет MFI-395 Super Mushshak.Источник: pakmr.blogspot.com

Азербайджан и Пакистан подпишут соглашение о покупке самолетов первоначальной летной подготовки пилотов Super Mushshak, заявил в Баку 30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и Пакистана.

Об этом сообщил источник azeridefence.com. "Мы должны изучить возможности для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в оборонной промышленности, на уровне экспертов", - добавил Мамедъяров.

25 сентября начальник штаба ВВС Пакистана Сохаил Аман во время своей встречи в Баку с командующим ВВС Азербайджана генерал-лейтенантом Рамизом Тахировым заявил, что Пакистан взял на себя обязательства по контракту на своевременную доставку УТС "Супер Мушак" в Азербайджан.

Во время встречи в Баку Сохаил Аман и Рамиз Тахиров также обсудили перспективы подготовки азербайджанских военных летчиков в учебных заведениях ВВС Пакистана.

Ранее ВВС Пакистана заявили, что Азербайджан законтрактовал 10 самолетов Super Mushshak. Самолет разработан и производится Пакистанским авиастроительным комплексом для ВВС Пакистана, является развитием MFI-17 Mushshak. В настоящее время в учебных центрах ВВС эксплуатируются около 300 самолетов.

По материалам defence-blog.com