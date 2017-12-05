Участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б" подготовили награды



Медали участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б".

Источник: Telegram-канал Life Shot Медали участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б".Источник: Telegram-канал Life Shot

Для участников запуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" подготовили награды. Об этом в понедельник, 4 декабря, "Ленте.ру" сообщил источник.

Медали были подготовлены заранее перед пуском ракеты с 19 спутниками. Отмечается, что они так и не были вручены. Фотографии наград были опубликованы в Telegram-канале Life Shot.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.

Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.