Участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б" подготовили награды
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Медали участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б".
Источник: Telegram-канал Life Shot
Для участников запуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" подготовили награды. Об этом в понедельник, 4 декабря, "Ленте.ру" сообщил источник.
Медали были подготовлены заранее перед пуском ракеты с 19 спутниками. Отмечается, что они так и не были вручены. Фотографии наград были опубликованы в Telegram-канале Life Shot.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.
Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
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04.12.2017
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штурм
3258
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№1
05.12.2017 08:53
На пару месяцев их в кутузку, пусть там новый год встретят в полосатой робе и подумают над своим поведением....
Экономика России и оборона точно сколько е пострадают от их отсутствия.....
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Павел 1978
8868
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№2
05.12.2017 09:55
Я бы ещё их в Кремль пригласил.
И вручил им её в торжественной обстановке.
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Alvin
69
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№3
05.12.2017 13:07
Цитата, q
Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане.Всем причастным нужно присвоить звание "СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАПУСКУ СПУТНИКОВ В ОКЕАН"...
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В.К.О.
895
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№4
05.12.2017 17:47
Цитата, штурм сообщ. №1
На пару месяцев их в кутузку, пусть там новый год встретят в полосатой робе и подумают над своим поведением....
Можно сколько угодно возмущаться чиновниками причастными к данному неудачному запуску, но до тех пор пока в российской космонавтике будет сохраняться такое положение вещей аварии и падения спутников неизбежны:
Цитата, q
Зарплаты: Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", РоссияИсточник вот тут:
https://ru.indeed.com/cmp/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92.%D0%BF.-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0/salaries
Если инженер и электронщик получают по 10677 рублей и 11297 рублей соответственно то о каком притоке специалистов в ракетно-космическую отрасль можно говорить..? Какой уважающий себя инженер пойдёт работать на такую зарплату, да ещё и пр такой ответственности..?
А вот руководство "Роскосмоса" тем временем самым неприкрытым образом шикует:
Цитата, q
«Роскосмос потратил 9 млн. рублей на аренду самолета для отправки делегации на неудачный запуск с космодрома Восточный. Из опубликованных на сайте госзакупок данных следует, что корпорация арендовала реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream Aerospace GV-SP. В аэропорту Благовещенска подрядчик должен был обеспечить обслуживание всех пассажиров спецборта по «VIP-классу». Закупка была произведена без конкурса, «Роскосмос» объяснил это «срочной потребностью» в услуге».https://novostimira24.ru/svoei-alchnostu-oni-ekonomicheski-ybivaut-rysskii-kosmos/
А мы тут каких то батюшек с их молитвами и окроплением ракеты святой водицей обсуждали...
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