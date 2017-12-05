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Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного

05.12.2017 Lenta.ru 891 15
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал неудовлетворение работой чиновников, раньше времени отчитавшихся об удачном пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

"Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо", — заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев потребовал призвать к ответственности виновных за аварию спутника. "Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории", — обратился глава кабинета министров к вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему в правительстве космическое направление.

Медведев также заявил, что ожидает от своего заместителя предложений, которые позволили бы исправить сложившуюся ситуацию, в том числе и в части репутационных потерь отрасли. "Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем", — отметил премьер.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском.

На следующий день провальный пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на Восточном Константин Чмаров назвал "летными испытаниями".

Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
04.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 15, отображено с 1 по 15
RU
Алексей60
2260
№1
05.12.2017 08:15
Цитата, q
После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
Куда уж меньше! "Интенсивность" использования Восточного наглядно отражает состояние нашей гражданской космонавтики. Я думаю, что без привлечения военных космодром "загнётся".
Держать не Восточном несколько тысяч людей ради одного-двух стартов в год - это несерьёзно.
+1
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RU
Павел 1978
8868
№2
05.12.2017 09:16
Дмитрию Анатольевичу уже пора самому сделать выводы
относительно соответствия и кумовства Дмитрия Олеговича
+2
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RU
Воин3D
1382
№3
05.12.2017 10:08
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
Дмитрию Анатольевичу уже пора самому сделать выводы
относительно соответствия и кумовства Дмитрия Олеговича
Посажен он туда не Дмитрием Анатольевичем..., поэтому тот кто посадил, тот пусть и думает. А это намек не Дмитрию Олеговичу, а тому чья он креатура.
+1
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RU
ID: 1701
2773
№4
05.12.2017 11:03
Рогозину после каждого косяка с запуском 100500 прыжков на батуте
-2
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RU
forumow
3834
№5
05.12.2017 11:33
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
Дмитрию Анатольевичу уже пора самому сделать выводы
относительно соответствия и кумовства Дмитрия Олеговича
Это ещё большой вопрос - выводы о чьём СООТВЕТСТВИИ надо делать. Ситуация в отрасли лишь следствие общей ситуации в стране. У отраслевого руководства не так уж много инструментов...
"Не фиг на зеркало пенять...!"
+3
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RU
BorSch
4641
№6
05.12.2017 19:38
Какие у Вас претензии к "общей ситуации в стране"?
-2
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KZ
В.К.О.
895
№7
05.12.2017 21:07
Такое громкое название статьи:
Цитата, q
Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного
Цитата, q
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал неудовлетворение работой чиновников, раньше времени отчитавшихся об удачном пуске ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

"Плохо и то, что все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо. Это вообще недопустимо", — заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев потребовал призвать к ответственности виновных за аварию спутника. "Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории",
Если это можно назвать "отчитали"..  С таким вот "отчитыванием" проштрафившихся чиновников дела в космической отрасли точно не поправишь.. В связи с этим как тут не вспомнить старые времена:

Вот такие вот методы "отчитывания" проштрафившихся госчиновнков надо вводить..Как бы кто не возмущался.. Тогда и порядок будет.. Если кто не понял в ролике идёт речь о создании аппаратов ЗАС(засекречивающей связи)...
0
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RU
forumow
3834
№8
05.12.2017 21:24
Цитата, BorSch сообщ. №6
Какие у Вас претензии к "общей ситуации в стране"?
Ну как бы не слишком комфортно в этих услвиях космонавтике, другим высокотехнологичным отраслям, образованию... Нет..?! Наиболее способные и энергичные люди, что помоложе, как покинули эти сферы в начале 90-х гг., так и не спешат вернуться, новые не приходят. Приходящая молодёжь не задерживается. Невыгодно им тут работать. Оттого и результаты...(
+2
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KZ
В.К.О.
895
№9
05.12.2017 21:30
Цитата, forumow сообщ. №8
Ну как бы не слишком комфортно в этих услвиях космонавтике,
Что значт не слишком комфортно..А в 50 и 60 годы что, было намного комфортнее что ли.. Но ведь тогда работали и как работали..! Какие достижения показывали в космосе..? А сейчас все только и ждут комфортных условий..
Цитата, forumow сообщ. №8
Наиболее способные и энергичные люди, что помоложе, как покинули эти сферы в начале 90-х гг., так и не спешат вернуться, новые не приходят.
И не придут, и будут и дальше уходить куда угодно в том числе и из страны, до тех пор пока им не начнут создавать нормальный стимул в том числе и материальный. Я уже привёл ссылку по зарплатам в ГРЦ им Макеева в соседней ветке..
0
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RU
forumow
3834
№10
05.12.2017 21:37
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
Что значт не слишком комфортно..А в 50 и 60 годы что, было намного комфортнее что ли..
По сравнению с имеющимися в стране на тот момент альтернативами?! Вполне!
Цитата, В.К.О. сообщ. №9
И не придут, и будут и дальше уходить куда угодно в том числе и из страны, до тех пор пока им не начнут создавать нормальный стимул в том числе и материальный.
А от кого это зависит? От отраслевого руководства с довольно ограниченными ресурсами, или от высшего политического руководства страны задающего всю обстановку?!
+2
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RU
BorSch
4641
№11
05.12.2017 21:38
Цитата, forumow сообщ. №8
как бы не слишком комфортно в этих условиях космонавтике, другим высокотехнологичным отраслям, образованию... Нет..?!
Что значит "как бы не слишком" - Вы уже сомневаетесь?
Как быстро громко заявленная "общая ситуация в стране" трансформировалась в некие неопределенные "эти условия". Что за "условия"? - сформулируйте, а то похоже на трусливый, провокационный и безответственный выкрик из толпы.
-2
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KZ
В.К.О.
895
№12
05.12.2017 21:43
Цитата, forumow сообщ. №10
А от кого это зависит? От отраслевого руководства с довольно ограниченными ресурсами, или от высшего политического руководства страны задающего всю обстановку?!
А Вы сами как думаете..?
0
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RU
forumow
3834
№13
05.12.2017 21:47
Цитата, BorSch сообщ. №11
Что значит "как бы"
"как-бы", "типа-того" - слова паразиты, ставшие популярными как-раз в приснопамятные 90-е гг.
Цитата, BorSch сообщ. №11
Что за "условия"? - сформулируйте
Мне так кажется! Так видится ситуация с моей стороны. Ничего обосновывать я не обязан, да и не особо интересна мне эта тема для развёрнутых размышлений, в данный момент по крайней мере. Но так ощущают её многие люди. Безосновательно...?! )
+1
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RU
forumow
3834
№14
05.12.2017 21:49
Цитата, В.К.О. сообщ. №12
А Вы сами как думаете..?
А по первому моему комментарию в этой теме разве не понятно...?
0
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KZ
В.К.О.
895
№15
05.12.2017 22:03
Я вот даже и не знаю как бы поступил Виктор Абакумов с Дмитрием Олеговичем Рогозиным в нынешней ситуации.. Расстрелял или  отправил в Оймякон, на полюс холода, где даже медведи мёрзнут...:)))
Цитата, forumow сообщ. №14
А по первому моему комментарию в этой теме разве не понятно...?
Его понимать можно и так  сяк... Слишком расплывчато..
-1
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