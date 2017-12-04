Артиллеристы Западного военного округа получили около десятка гаубиц "Мста-С"
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Самоходные гаубицы "Мста-С".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Новая техника впервые примет участие в боевых стрельбах весной 2018 года во время полевого выхода
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новое артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированное в Московской области, получило около десятка гаубиц "Мста-С", сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"В кратчайшие сроки представители бригады завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и осуществили ее постановку на вооружение. Для ее эксплуатации отдельные экипажи прошли соответствующее переобучение", - заявил командующий общевойсковой армией округа генерал-майор Александр Перязев, которого цитирует пресс-служба.
Впервые новая техника примет участие в боевых стрельбах во время полевого выхода весной 2018 года.
"Мста-С" - самоходная гаубица калибра 152 мм, принята на вооружение в 1989 году. Максимальная дальность стрельбы достигает 29 км.
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04.12.2017
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