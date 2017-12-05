Армия России начнет получать новый вертолет Ми-28НМ в конце 2018 года
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Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", который стоит на вооружении российской армии, а также успешно эксплуатируется за рубежом
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первые поставки в войска боевого вертолета Ми-28НМ начнутся в конце 2018 года. Как сообщил ТАСС управляющий директор "Роствертола" Петр Мотренко, на предприятии холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) начались работы по подготовке к производству модернизированной версии вертолета.
"В настоящее время на предприятии ("Роствертол" - прим. ТАСС) ведется подготовка к производству модернизированного вертолета Ми-28НМ, призванного внести существенный вклад в повышение боевых возможностей подразделений армейской авиации. Он начнет поступать в войска в конце 2018 года", - сказал он.
Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", который стоит на вооружении российской армии, а также успешно эксплуатируется за рубежом. Как рассказал в беседе с ТАСС председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, Ми-28Н - "это прекрасный вертолет, который пилоты ценят и относятся к нему с огромным уважением". Сенатор подчеркнул, что вертолет "имеет огромнейший потенциал для модернизации, который будет постепенно реализован".
По словам Бондарева, еще в начале сирийской кампании были выявлены недостатки электроники Ми-28. Практика применения вертолета в тяжелейших погодных условиях и проверка реальным боем показала ряд недочетов этого типа авиатехники, в том числе у очков ночного видения. Но все замечания были быстро учтены. Кроме того, в кратчайшие сроки была проведена доработка существующего парка.
"За последние полтора года замечаний к работе в Сирии как самолетов, так и вертолетов практически нет", - подчеркнул сенатор.
Модернизация Ми-28Н
Бондарев отметил, что Ми-28Н - это "современный, хорошо защищенный, высокотехнологичный, надежный, маневренный вертолет", который может применять в любых условиях дня и ночи как управляемое, так и неуправляемое вооружение. Он напомнил, что в войска уже начаты поставки Ми-28УБ - вертолета с двойным управлением, который позволит эффективнее обучать летчиков на этом типе машин.
В ходе работы по модернизации Ми-28Н разработчики учли новейшие достижения российского вертолетостроения. Новый "Ночной охотник" - это высокоэффективный ударный вертолет, который способен выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей. В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь.
Конструкторами также был учтен опыт разработки учебно- боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик- оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.
На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Установленные на вертолете новые системы ночного видения позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая дополнительные преимущества боевому вертолету.
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04.12.2017
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принадлежат ТАСС
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beka1
1265
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№1
05.12.2017 02:32
А вот и ожидавшиеся опровержение Бондаревым своих же слов о Ми-28Н! Решительно, прикольный дяденька, держит всех в тонусе!
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штурм
3258
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№2
05.12.2017 08:48
Получил Новогодний мешок подарков и сразу подобрел, опровержение написал, вроде как всё хорошо.....
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beka1
1265
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№3
05.12.2017 09:49
На п.2
Сразу вспоминается бессмертное:,, Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!,,
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Воин3D
1382
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№4
05.12.2017 10:06
Цитата, beka1 сообщ. №3
Сразу вспоминается бессмертное:,, Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!,,+1
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Vadim Martinov
86
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№5
05.12.2017 14:13
Вертолеты России перед НГ все-таки занесли подарок)))
высокотехнологичный, надежный, маневренный вертолет
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Сергей-82
10965
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№6
05.12.2017 18:07
Новые подробности о программе российского перспективного боевого вертолета
Цитата, q
В мае 2017 года технический директор департамента оборудования вертолетов в «Вертолетах России» Николай Федоров делал презентацию по оценке БРЭО, прицельных систем и вооружения российских вертолетов. Он сделал вывод, что «электронное оборудование российского производства, выпускаемое для вертолетов, неконкурентоспособно». По мнению русских, установленные на вертолетах РЛС, нашлемные системы целеуказания и управляемые ракеты отличаются плохими характеристиками. В этих областях их отставание носит критический характер. Недостатком РЛС является отсутствие возможности индикации цели. В случае с противотанковыми ракетами, их дальность применения весьма невелика, и они не обладают возможностью «пустил и забыл». Российская нашлемная система целеуказания просто не существует, так как ни одна российская разработка так и не дошла до серийного производства. В том же ключе Федоров полагает, что российские система радиосвязи для боевых вертолетов также отстала на десять лет от западных образцов. Уровень интеграции систем и поддержка экипажа в принятии решения оценивается как очень низкий. Системы оповещения о столкновении с землей отсутствуют.Да по ходу с вертолетами у нас не все так роматично.
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beka1
1265
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№7
05.12.2017 19:13
Дык это он о Ми-24 Там действительно нашлемная см система целеуказания отсутствует. Незнаю как на Ка-52, но на Ми-28 она вполне присутствует. Жалко что г-н Федоров об этом не знает. Друге дело если речь идёт о нашлемной системе целеуказания и ИНДИКАЦИИ, то тут да есть проблемы.
Ракеты ,,пустил-забыл,, действительно отсутствуют, но Вихрь по дальности вполне конкурентоспособен. Федоров умело манипулирует фактами, поэтому доверия у его словам мало.
Не удивлюсь, что Федоров уже дал опровержение своих слов!
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leonbor12
748
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№8
05.12.2017 21:08
Это не тот ли вертолет, у которого "провальная электроника?"
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