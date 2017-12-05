Армия России начнет получать новый вертолет Ми-28НМ в конце 2018 года



Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", который стоит на вооружении российской армии, а также успешно эксплуатируется за рубежом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первые поставки в войска боевого вертолета Ми-28НМ начнутся в конце 2018 года. Как сообщил ТАСС управляющий директор "Роствертола" Петр Мотренко, на предприятии холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) начались работы по подготовке к производству модернизированной версии вертолета.

"В настоящее время на предприятии ("Роствертол" - прим. ТАСС) ведется подготовка к производству модернизированного вертолета Ми-28НМ, призванного внести существенный вклад в повышение боевых возможностей подразделений армейской авиации. Он начнет поступать в войска в конце 2018 года", - сказал он.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", который стоит на вооружении российской армии, а также успешно эксплуатируется за рубежом. Как рассказал в беседе с ТАСС председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, Ми-28Н - "это прекрасный вертолет, который пилоты ценят и относятся к нему с огромным уважением". Сенатор подчеркнул, что вертолет "имеет огромнейший потенциал для модернизации, который будет постепенно реализован".

По словам Бондарева, еще в начале сирийской кампании были выявлены недостатки электроники Ми-28. Практика применения вертолета в тяжелейших погодных условиях и проверка реальным боем показала ряд недочетов этого типа авиатехники, в том числе у очков ночного видения. Но все замечания были быстро учтены. Кроме того, в кратчайшие сроки была проведена доработка существующего парка.

"За последние полтора года замечаний к работе в Сирии как самолетов, так и вертолетов практически нет", - подчеркнул сенатор.

Модернизация Ми-28Н

Бондарев отметил, что Ми-28Н - это "современный, хорошо защищенный, высокотехнологичный, надежный, маневренный вертолет", который может применять в любых условиях дня и ночи как управляемое, так и неуправляемое вооружение. Он напомнил, что в войска уже начаты поставки Ми-28УБ - вертолета с двойным управлением, который позволит эффективнее обучать летчиков на этом типе машин.

В ходе работы по модернизации Ми-28Н разработчики учли новейшие достижения российского вертолетостроения. Новый "Ночной охотник" - это высокоэффективный ударный вертолет, который способен выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей. В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь.

Конструкторами также был учтен опыт разработки учебно- боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик- оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.

На вертолет также был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Установленные на вертолете новые системы ночного видения позволяют выполнять боевые задачи круглосуточно и распознавать цели на больших дистанциях, придавая дополнительные преимущества боевому вертолету.