Брутальный броневик "Федерал-М" отправится служить в военную полицию



Автомобиль Федерал-М.

Источник: Алексей Моисеев / РГ Автомобиль Федерал-М.Источник: Алексей Моисеев / РГ

Если бы проводился конкурс на самый брутальный российский бронеавтомобиль, то в нем с большой вероятностью победил бы "Федерал-М", созданный на базе известного вездехода "Урал-4320".

Детище "Института Спецтехники" представляли на военно-техническом форуме "Армия 2017" в экспозиции техники военной полиции.

Грозный броневик имеет много преимуществ перед незащищенными автомобилями, которые армейские силовики применяют сейчас.

"Федерал-М" способен защитить жизнь экипажа и перевозимых бойцов за счет использования объемно-дифференцированной бронекапсулы 5-го или 6-го класса защиты. Подобное бронирование позволяет выдержать попадание пуль калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником. Дно капсулы имеет специальную V-образную форму и высокий двойной пол, что позволяет бронеавтомобилю выдерживать взрыв мины мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте.

При таком уровне защиты бронеавтомобиль может вместить до 16 полностью экипированных бойцов. Машина оборудована бойницами по бортам, имеются они также в каждой из дверей, что превращает ее в своеобразную подвижную огневую точку.

Двигатель мощностью 270 л. с. разгоняет почти 18-тонный бронеавтомобиль до 85 км/ч. запас хода составляет 1100 километров.

На машине, представленной на военно-техническом форуме, уже были нанесены опознавательные знаки военной полиции и установлены проблесковые маячки. Так что существует большая вероятность, что "Федерал-М" в ближайшее время появится в частях Минобороны.

Как считают военные эксперты, у этой бронемашины есть все, чтобы военная полиция успешно справлялась с возложенными на нее служебными обязанностями.

Алексей Моисеев