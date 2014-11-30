Брутальный броневик "Федерал-М" отправится служить в военную полицию
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Автомобиль Федерал-М.
Источник: Алексей Моисеев / РГ
Если бы проводился конкурс на самый брутальный российский бронеавтомобиль, то в нем с большой вероятностью победил бы "Федерал-М", созданный на базе известного вездехода "Урал-4320".
Детище "Института Спецтехники" представляли на военно-техническом форуме "Армия 2017" в экспозиции техники военной полиции.
Грозный броневик имеет много преимуществ перед незащищенными автомобилями, которые армейские силовики применяют сейчас.
"Федерал-М" способен защитить жизнь экипажа и перевозимых бойцов за счет использования объемно-дифференцированной бронекапсулы 5-го или 6-го класса защиты. Подобное бронирование позволяет выдержать попадание пуль калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником. Дно капсулы имеет специальную V-образную форму и высокий двойной пол, что позволяет бронеавтомобилю выдерживать взрыв мины мощностью до 7 кг в тротиловом эквиваленте.
При таком уровне защиты бронеавтомобиль может вместить до 16 полностью экипированных бойцов. Машина оборудована бойницами по бортам, имеются они также в каждой из дверей, что превращает ее в своеобразную подвижную огневую точку.
Двигатель мощностью 270 л. с. разгоняет почти 18-тонный бронеавтомобиль до 85 км/ч. запас хода составляет 1100 километров.
На машине, представленной на военно-техническом форуме, уже были нанесены опознавательные знаки военной полиции и установлены проблесковые маячки. Так что существует большая вероятность, что "Федерал-М" в ближайшее время появится в частях Минобороны.
Как считают военные эксперты, у этой бронемашины есть все, чтобы военная полиция успешно справлялась с возложенными на нее служебными обязанностями.
Алексей Моисеев
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30.11.2017
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