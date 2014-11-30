В России создадут оружие для поражения спутников
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Спутники Земли.
Источник: http://www.spacecorp.ru/
Российские специалисты работают над созданием оружия для поражения спутников. Об этом, сообщает "Интерфакс", на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации заявил заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов.
Речь идет о мобильном ударном противоспутниковом комплексе "Рудольф" и мобильном комплексе радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С". Кроме того, специалисты занимаются и другими видами вооружения - стационарным ракетным комплексом стратегического назначения "Сармат", многофункциональным самолетом Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракетой оперативного назначения, танками и боевыми машинами на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг", самоходным орудием "Коалиция-СВ".
Разрабатывают сотрудники научного института Минобороны РФ и обновленный противотанковый комплекс "Корнет", мобильную многоканальную зенитно-ракетную систему дальнего действия ЗРС С-500, фрегат проекта 22350, многоцелевую подлодку проекта 885, патрульные корабли проектов 23560 и 22160, высокоточную гиперзвуковую ракету "Циркон".
Над всеми этими проектами они будут трудиться в рамках новой государственной программы вооружения России на 2018-2027 годы.
Светлана Цыганкова
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30.11.2017
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