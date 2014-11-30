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Французы вооружились новыми ПТРК

01.12.2017 Warspot 92 0
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ПТРК MMP
ПТРК средней дальности MMP (Missile Moyenne Portee).
Источник: taringa.net

Вооружённые силы Франции получили новые многоцелевые ракеты пятого поколения. Вчера, 29 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания MBDA поставила французской армии первую партию ПТРК MMP.

MMP (Missile Moyenne Portee – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок французской армии. Поставка 12 пусковых установок и 50 ракет осуществлена в рамках ранее согласованного графика.

Промо-ролик ПТРК MMP

Согласно техническому описанию, ракеты MMP относятся к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволит производить пуск с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их полёта к цели.

Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой "старших братьев" MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо?льшим радиусом действия.
30.11.2017
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Страны
США
Франция
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Leonardo

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