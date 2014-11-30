Французы вооружились новыми ПТРК
|
|
ПТРК средней дальности MMP (Missile Moyenne Portee).
Источник: taringa.net
Вооружённые силы Франции получили новые многоцелевые ракеты пятого поколения. Вчера, 29 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания MBDA поставила французской армии первую партию ПТРК MMP.
MMP (Missile Moyenne Portee – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок французской армии. Поставка 12 пусковых установок и 50 ракет осуществлена в рамках ранее согласованного графика.
Промо-ролик ПТРК MMP
Согласно техническому описанию, ракеты MMP относятся к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволит производить пуск с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их полёта к цели.
Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой "старших братьев" MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо?льшим радиусом действия.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.12.2017 Пакистан подтвердил намерение приобрести турецкие ударные вертолеты T-129 ATAK
28.11.2017 Великобритания поможет Японии с ракетами для F-35
27.11.2017 Битвы за беспилотный рынок
27.11.2017 Правительство Украины гальванизирует программу постройки украинских корветов
27.11.2017 Катар может закупить еще 12 истребителей Dassault Rafale
27.11.2017 СМИ: Япония и Великобритания займутся разработкой ракет класса "воздух - воздух"
21.11.2017 Египет может приобрести дополнительные истребители "Рафаль"
21.11.2017 Западные аналитики об украинском бронекатере проекта 58155 "Гюрза-М"