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Способный сбивать спутники ударный комплекс "Рудольф" появится в РФ

01.12.2017 Известия.ru 141 0
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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник: Global Look Press/John Pulsipher

Россия разработает ударный комплекс борьбы со спутниками "Рудольф" в рамках новой государственной программы вооружений 2018–2027 годов.

Об этом сообщил замначальника 46-го ЦНИИ Минобороны Олег Ачасов в рамках доклада о новой программе в Совете Федерации.

Он добавил, что, помимо этого мобильного комплекса, в России создается наземный и мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С", передает "РИА Новости".

Новая госпрограмма вооружений России до 2027 года находится на рассмотрении в кабмине и не позднее 15 декабря будет передана в администрацию президента.

18 ноября сообщалось, что свой первый полет совершил российский самолет радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100, известный как "летающий радар". Самолет может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией.

 
30.11.2017
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО

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