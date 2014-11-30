

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Источник: РИА Новости/Алексей Куденко Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.Источник: РИА Новости/Алексей Куденко

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров — о том, как Россия и союзники готовятся остановить экспансию террористов в Средней Азии

13–17 ноября в Таджикистане сразу на шести полигонах прошли масштабные внеплановые учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которых войска отразили "вторжение" боевиков-исламистов с территории Афганистана. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал "Известиям" об основных задачах учений, обстановке в Средней Азии и использовании опыта сирийской кампании для защиты союзников РФ.

— Какие меры принимает ОДКБ для обеспечения безопасности на среднеазиатском направлении?

— В рамках ОДКБ проводятся мероприятия по подготовке сил и средств коллективной безопасности к действиям в этом регионе. Хороший пример — только что прошедшие учения на территории Таджикистана. За ними следили не только официальные наблюдатели, но и те силы, которые имеют недружественные намерения в отношении Республики Таджикистан.

Проведение учений — лишь часть целого комплекса совместных мероприятий. Он, например, включает военно-техническое сотрудничество по обеспечению вооружением и техникой армий Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Есть также общая система подготовки.

В целом наши усилия направлены на то, чтобы силы и средства на месте были готовы к решению боевых задач.

— В чем значение нынешних учений?

— В проходивших 13–17 ноября внеплановых учениях принимали участие представители Вооруженных сил всех шести государств-членов ОДКБ. Они работали под единым командованием и выполняли единые задачи.

Мы продемонстрировали свою огневую мощь. Впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации — 60 самолетов. Кроме того, были задействованы стратегические бомбардировщики, взлетавшие с территории РФ. В общем-то было применено всё, кроме ядерного оружия и крылатых ракет.

Важно, что мы дали союзникам опыт применения таких средств поражения, как стратегические бомбардировщики и оперативно-тактические ракеты.

Мы передали партнерам практический опыт, который приобрели российские Военно-космические силы в Сирии. В частности, в ходе учений отрабатывалось применение разведывательно-огневых (РОК) и разведывательно-ударных контуров (РУК).

— То есть речь идет о том, чтобы партнеры могли использовать возможности российских ВКС?

— Еще в 2015 году главы государств приняли решение о создании системы управления группировками коллективных сил. Суть этого решения в том, чтобы использовать в интересах ОДКБ потенциал объединенного стратегического командования Вооруженных сил РФ. Поэтому при действиях на территории Таджикистана или Киргизии мы можем применить весь потенциал Вооруженных сил РФ. И не только Воздушно-космических.

— Какие предварительные выводы сделаны по итогам прошедших учений?

— Надо работать над тем, чтобы группировки коллективных сил были в полной мере самодостаточными. Стоит также задача по совершенствованию системы материально-технического обеспечения группировок.

Но наиболее значимый вывод заключается в том, что надо продолжать работать над системой управления. Ведь группировка, включающая подразделения шести государств, представляет собой сложный механизм. Нужна вертикаль, которую непросто выстроить, нужны современные средства управления и связи. Нужно также решать вопросы взаимодействия коллективных сил с Вооруженными силами принимающих государств.

— Какие угрозы сейчас существуют на среднеазиатском направлении?

— В рамках ОДКБ мы принимаем во внимание не только военные угрозы. Есть и незаконная миграция, и наркотрафик, и транснациональная преступность.

Что касается именно военной сферы, то в соседнем Афганистане сейчас очень сложная обстановка. Велико вмешательство внешних сил. Мы не исключаем, что произойдет выдавливание части боевиков из Сирии на территорию других государств. Там уже появляются представители террористических группировок, и в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ. — "Известия").

С другой стороны, Афганистан лидирует в производстве наркотических средств. Мы прогнозируем увеличение посевных площадей и экспорта примерно в полтора раза. Это не только непосредственная угроза для безопасности стран-членов ОДКБ, но и источник финансирования для террористов.

В такой обстановке нельзя не принимать меры по укреплению южных границ в зоне ответственности ОДКБ. Это нужно, чтобы предотвратить возможные провокации и более масштабные враждебные действия.

— Планируется ли наращивать численность Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) ОДКБ в связи с обострением обстановки в Афганистане?

— Численность КСОР уже достаточно велика. Пять тысяч личного состава, которые принимали участие в нынешних учениях, — это лишь малая часть от общей численности коллективных сил. Для каждой конкретной ситуации состав коллективных сил будет определяться с учетом обстановки.

Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы сделать эту группировку самодостаточной. Чтобы она могла оказать действенную помощь принимающему государству.

— Расскажите, как действующий военачальник, какие были сделаны выводы из сирийской кампании?

— Главный вывод — что террористов надо бить и бить, не давать им передышек, не давать перетекать из одной местности в другую. Альтернативы физическому уничтожению террористов нет.

В тактическом плане возросла роль авиации, средств разведки и высокоточных средств поражения. Мало обнаружить противника, надо еще оперативно в реальном масштабе времени нанести по нему удар. РУК и РОК именно так работают: обнаружил — поразил.

Современные средства поражения позволяют наносить точечные удары на значительном удалении. Чем больше урон, наносимый средствами дальнего поражения, тем меньше риск для общевойсковых подразделений.

Мы сейчас бьем врага на дальних рубежах, но без людей, без пехоты всё равно не обойтись.

Николай Сурков