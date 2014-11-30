Враг не пройдет: Россия прикрыла Крым еще плотнее



Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.

Источник: Алексей Павлишак/ТАСС Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.Источник: Алексей Павлишак/ТАСС

В Крыму появится второй зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400

На полигоне Капустин Яр успешно выполнил начальные боевые стрельбы зенитный ракетный полк, оснащенный С-400. В ближайшее время личный состав, вооружение и военная техника будут передислоцированы в пункт постоянной дислокации на Крымский полуостров и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России. Это будет уже второй полк С-400, дислоцированный в Крыму.

В настоящее время в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (пункт постоянной дислокации Севастополь, командный пункт системы и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПМ) и 18-го зрп (пункт постоянной дислокации Феодосия, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400).

Система радиолокационной разведки представлена в Крыму 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС "Подсолнух", а на мысе Херсонес в ближайшее время будет сооружена РЛС СПРН "Воронеж".

Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское, самолеты Су-24М и Су-25) и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек, самолеты Су-27 и Су-30СМ).

Можно предположить, что второй полк, оснащенный ЗРС С-400 "Триумф", войдет в состав 31-й дивизии ПВО и будет развернут в Евпатории.

Что касается состава этого полка, то, скорее всего, на постановочной базе полигона Капустин Яр зрп получил командный пункт системы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона.

Иными словами, войска приняли так называемый полковой комплект ЗРС С-400, то есть командный пункт системы (КПС или средства управления в составе пункта боевого управления 55К6Е, радиолокационного комплекса 91Н6Е) и два зенитных ракетных комплекса в составе многофункциональной РЛС 92Н6Е, до 12 транспортно-пусковых установок типа 5П85СЕ2, 5П85ТЕ2 с возможностью размещения на каждой четырех зенитных управляемых ракет типа 48Н6Е3, 48Н6Е2.

Кроме того, на оснащение полка должен поступить боекомплект зенитных управляемых ракет (аппаратурное и программное построение ЗРК 98Ж6Е позволяет использовать ракеты типа 48Н6Е3, 48Н6Е2, а также возможно применение ЗУР 48Н6Е). Не исключено, что в боекомплекте полка есть и ракеты 40Н6.

Ракеты 48Н6Е3 и 48Н6Е2 с дальностью полета 250 и 200 км имеют одинаковую компоновку и полуактивные головки самонаведения, работающие по целям со скоростями до 4800 и 2800 м/с соответственно, а также модернизированное адаптивное боевое снаряжение, специально разработанное для повышения эффективности поражения баллистических целей.

Помимо этого, крымский полк должен получить комплекс средств технического обеспечения системы 30Ц6Е. Все боевые средства ЗРС С-400 "Триумф" размещаются на самоходных колесных шасси повышенной проходимости, имеют встроенные системы автономного электропитания, ориентирования и топопривязки, связи и жизнеобеспечения. Для обеспечения длительной непрерывной работы средств системы предусмотрена возможность электропитания от средств внешнего электроснабжения.

Почему Евпатория

Для предположения, что Евпатория и ее окрестности могут стать позиционным районом для развертывания нового полка, есть несколько оснований. Во-первых, надо исходить из важности этого района и направления.

Угроза каких-либо провокаций со стороны Украины не только сохраняется, но и в настоящее время усиливается, а северо-восточный и северный сектора в Крыму до сих пор не имели эффективного зенитного ракетного прикрытия на малых и средних высотах.

Кроме того, в непосредственной близости от Евпатории располагается военно-морская база Донузлав. Мало того, что она сама по себе расценивается как ВМБ с очень большим будущим, так и в исторически обозримый срок здесь возможно строительство крупного торгового порта, несомненно нуждающегося в прикрытии от потенциальных ударов воздушного противника.

Во-вторых, есть обстоятельства и чисто практического характера. Свободной земли в Крыму практически нет. А ранее в Евпатории дислоцировалась 206-я зенитная ракетная бригада. То есть больших трудностей, связанных с землеотводом для размещения зенитных ракетных подразделений нового полка С-400, столь актуальными для полуострова, здесь не возникнет.

Хотя вполне возможно, что развертывание нового полка под Евпаторией в этом году и не произойдет (но можно не сомневаться, что подобные планы у военных есть), а зенитная ракетная система С-400 поступит на перевооружение 12-го зенитного ракетного полка (пункт постоянной дислокации Севастополь).

С завода - на полигон

В некоторых источниках недавние стрельбы на полигоне Капустин Яр названы "первые стыковочными". На самом деле они называются начальными. А стыковка действительно есть. Дело в том, что различные элементы зенитной ракетной системы изготавливаются предприятиями промышленности, размещенными в разных городах России.

Согласно графику, они поступают на стыковочную базу на полигоне Капустин Яр, где, образно говоря, зенитная ракетная система собирается, проверяется на функционирование, а затем прибывшими для получения техники расчетами выполняется боевая стрельба.

Без этого зенитные ракетные части к боевому дежурству по охране воздушного пространства не допускаются. Правило при этом простое - не выполнил, причем успешно, боевую стрельбу на новом вооружении, к дежурству не допускаешься.

На этот раз полк, предназначенный для Крыма, отстрелялся по ракетам-мишеням, обозначающим низколетящие, скоростные и баллистические цели. Все цели были поражены с установленным расходом зенитных управляемых ракет.

Более того, перед выполнением начальной стрельбы полк совершил марш своим ходом по полигону, где зенитная ракетная система проверялась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах. При этом, как сообщает пресс-служба ЮВО, для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.

Следует заметить, что для приема вооружения и ЗИПа (запасные части, инструменты и принадлежности) личный состав с пломбировочными приспособлениями и печатями прибывает на полигон Капустин Яр заранее. Техника от промышленных предприятий принимается по актам. После начальной стрельбы личный состав самолетами ВТА убывает к месту постоянной дислокации, а вооружение и военная техника железнодорожным транспортом под охраной воинского караула отправляется к месту будущей службы.

В целом зенитная ракетная система С-400 "Триуф" предназначена для поражения на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полета не больше 4,8 км/с самолетов - постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения, самолетов-разведчиков, в том числе входящих в состав разведывательно-ударных комплексов, стратегических самолетов - носителей авиационных ракет, крылатых ракет, тактических, оперативно-тактических и баллистических ракет средней дальности, а также других средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Михаил Ходаренок