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Новое оружие Кремля: киборги и автоматы Калашникова 2.0

01.12.2017 ИноСМИ 185 0
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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Кремль готов представить в боевых действиях новые танки-роботы, протестировав их тактическое превосходство по сравнению с традиционными платформами. В ходе последних учений, которые прошли в тренировочном центре Алабино в Московской области полковник Олег Помазуев, глава ГУНИД (Главного управления научно-исследовательской деятельностью) оценил "высокие рабочие характеристики" атакующих средств с дистанционным управлением "Нерехта".

Однако "Нерехта" - не единственный наземный мобильный робот, разработанный в рамках программы модернизации российских вооруженных сил. По данным западных аналитиков, Россия уже в течение многих лет занимается разработкой широкой гаммы подобных роботов: от атакующих средств, сопоставимых с теми, которые Соединенные Штаты тестируют в своих десантных войсках, до роботов, предназначенных для задач разминирования и для миссий, включающих в себя противодействие самодельным взрывным устройствам.

Помимо "Нерехты", таким образом, существует также "Платформа-М", средство на гусеничном ходу скромных размеров с наводимой башней с дистанционным управлением, способное стрелять гранатами и боеприпасами калибром 7,62 мм, ее впервые испытали в грязи Белоруссии, во время учений "Запад-2017". Конфигурация роботов на гусеничном ходу "Нерехта" - размером со средний бронетранспортер - позволяет монтировать на него пулемет 12,7 или 7,62 мм или гранатомет АГ-30M, это служит доказательством превосходства его характеристик над средствами, находящимися в распоряжении российских вооружённых сил, например, старой разведтехники БДРМ или уже обкатанных ГАЗ "Тигр". Новые машины гарантируют ту же автономию и огнестрельный потенциал, но исключают риск человеческих потерь. "Платформа-М" представляется идеальным аналогом MUTT (Multi-Utility Tactical Transport, многофункционального тактического транспорта), спроектированного для ВМФ США: дрон на гусеничном ходу маленьких размеров, совершенно автономный, который можно отправлять на разведку вместо первопроходца. Помимо учений "Запад", "Платформа-М" выпускалась на пропагандистскую прогулку по улицам Севастополя в Крыму. Там она продемонстрировала свое стандартное оснащение, состоящее из четырех гранатометов РПГ-18 и модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ). Тем временем испытывается новое вооружение, оснащенное искусственным интеллектом, чтобы стать будущей экипировкой средств УВГ и ограничить в дальнейшем роль операторов, которые управляют ими на расстоянии.

Автоматы Калашникова, оснащенные искусственным интеллектом, и вооруженные киборги [/b]

Самый известный оружейный завод в мире - производитель самого знаменитого и распространенного в мире автомата АК-47, спроектированного Михаилом Калашниковым в Советском Союзе в 1947 году и произведенного в количестве более 100 миллионов экземпляров, что составило пятую часть всего огнестрельного оружия, имеющегося в мире, - разрабатывает новое экспериментальное вооружение, оснащенное искусственным интеллектом. Оно будет способно "автономно" идентифицировать свою цель и открывать огонь. Этот авангардный "модуль вооружения" состоит из пулемета, связанного с консолью, которая благодаря оптическим прицелам постоянно перерабатывает данные получаемых изображений, "чтобы идентифицировать, выбирать цели и автономно принимать решения о том, как и когда открывать огонь". В информационные агентства информация о нем попала от Софии Ивановой, пресс-секретаря концерна "Калашников", но перспектива появления "автономного" пулемета вызвала определенные опасения. Если подобное оружие будет размещено на "Платформы-М", в результате появится дрон-киллер, способный принимать автономные решения на поле боя и сам выбирать своего врага. Эта перспектива, помимо подразумеваемых летальных последствий, действительно может вызывать тревогу, если учесть, что в рамках российской космической программы "Роскосмос" тестирует для своих будущих космических миссий киборга-гуманоида "Федора", который уже проявил свою способность попадать в яблочко при помощи простой пары автоматических пистолетов Glock. Разработанного МЧС России робота уже окрестили российским "Терминатором", но правительство уточнило, что он не будет использоваться в военной сфере. Сейчас, при существовании таких технологий, остается только надеяться, что они не будут скомбинированы.


Давиде Барточчини (Davide Bartoccini)

Gli Occhi Della Guerra, Италия
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Италия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Нерехта РТК
ПКМ
Компании
Glock GmbH
ГАЗ Группа
Концерн Калашников
МЧС
Роскосмос
Персоны
Калашников Михаил
Проекты
AI
Военные учения
Робот

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