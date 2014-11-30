Новое оружие Кремля: киборги и автоматы Калашникова 2.0



Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Кремль готов представить в боевых действиях новые танки-роботы, протестировав их тактическое превосходство по сравнению с традиционными платформами. В ходе последних учений, которые прошли в тренировочном центре Алабино в Московской области полковник Олег Помазуев, глава ГУНИД (Главного управления научно-исследовательской деятельностью) оценил "высокие рабочие характеристики" атакующих средств с дистанционным управлением "Нерехта".

Однако "Нерехта" - не единственный наземный мобильный робот, разработанный в рамках программы модернизации российских вооруженных сил. По данным западных аналитиков, Россия уже в течение многих лет занимается разработкой широкой гаммы подобных роботов: от атакующих средств, сопоставимых с теми, которые Соединенные Штаты тестируют в своих десантных войсках, до роботов, предназначенных для задач разминирования и для миссий, включающих в себя противодействие самодельным взрывным устройствам.

Помимо "Нерехты", таким образом, существует также "Платформа-М", средство на гусеничном ходу скромных размеров с наводимой башней с дистанционным управлением, способное стрелять гранатами и боеприпасами калибром 7,62 мм, ее впервые испытали в грязи Белоруссии, во время учений "Запад-2017". Конфигурация роботов на гусеничном ходу "Нерехта" - размером со средний бронетранспортер - позволяет монтировать на него пулемет 12,7 или 7,62 мм или гранатомет АГ-30M, это служит доказательством превосходства его характеристик над средствами, находящимися в распоряжении российских вооружённых сил, например, старой разведтехники БДРМ или уже обкатанных ГАЗ "Тигр". Новые машины гарантируют ту же автономию и огнестрельный потенциал, но исключают риск человеческих потерь. "Платформа-М" представляется идеальным аналогом MUTT (Multi-Utility Tactical Transport, многофункционального тактического транспорта), спроектированного для ВМФ США: дрон на гусеничном ходу маленьких размеров, совершенно автономный, который можно отправлять на разведку вместо первопроходца. Помимо учений "Запад", "Платформа-М" выпускалась на пропагандистскую прогулку по улицам Севастополя в Крыму. Там она продемонстрировала свое стандартное оснащение, состоящее из четырех гранатометов РПГ-18 и модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ). Тем временем испытывается новое вооружение, оснащенное искусственным интеллектом, чтобы стать будущей экипировкой средств УВГ и ограничить в дальнейшем роль операторов, которые управляют ими на расстоянии.

Автоматы Калашникова, оснащенные искусственным интеллектом, и вооруженные киборги [/b]

Самый известный оружейный завод в мире - производитель самого знаменитого и распространенного в мире автомата АК-47, спроектированного Михаилом Калашниковым в Советском Союзе в 1947 году и произведенного в количестве более 100 миллионов экземпляров, что составило пятую часть всего огнестрельного оружия, имеющегося в мире, - разрабатывает новое экспериментальное вооружение, оснащенное искусственным интеллектом. Оно будет способно "автономно" идентифицировать свою цель и открывать огонь. Этот авангардный "модуль вооружения" состоит из пулемета, связанного с консолью, которая благодаря оптическим прицелам постоянно перерабатывает данные получаемых изображений, "чтобы идентифицировать, выбирать цели и автономно принимать решения о том, как и когда открывать огонь". В информационные агентства информация о нем попала от Софии Ивановой, пресс-секретаря концерна "Калашников", но перспектива появления "автономного" пулемета вызвала определенные опасения. Если подобное оружие будет размещено на "Платформы-М", в результате появится дрон-киллер, способный принимать автономные решения на поле боя и сам выбирать своего врага. Эта перспектива, помимо подразумеваемых летальных последствий, действительно может вызывать тревогу, если учесть, что в рамках российской космической программы "Роскосмос" тестирует для своих будущих космических миссий киборга-гуманоида "Федора", который уже проявил свою способность попадать в яблочко при помощи простой пары автоматических пистолетов Glock. Разработанного МЧС России робота уже окрестили российским "Терминатором", но правительство уточнило, что он не будет использоваться в военной сфере. Сейчас, при существовании таких технологий, остается только надеяться, что они не будут скомбинированы.

Давиде Барточчини (Davide Bartoccini)

Gli Occhi Della Guerra, Италия