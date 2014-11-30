США за год продали другим странам оружия почти на 42 млрд долларов



Пентагон.

Источник: Военное обозрение Пентагон.Источник: Военное обозрение

С октября 2016 года по октябрь 2017 года США продали другим государствам оружия на 41,93 млрд долларов, сообщил директор Агентства США по оборонному сотрудничеству и безопасности Чарльз Хупер.

По его словам сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности "выбирают по всему миру", передает РИА "Новости".

При этом "зарубежными странами-партнерами" оплачены контракты на 32,02 млрд долларов, а контракты на 6,04 млрд долларов и 3,87 млрд долларов финансировались соответственно Госдепом и Пентагоном "в рамках программ оказания военной помощи", передает ТАСС.

Напомним, в Рособоронэкспорте заявили об удержании 17% мирового рынка оружия. Как заявил глава компании, в 2017 году Рособоронэкспорт увеличил портфель заказов до 45 млрд долларов.