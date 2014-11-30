Мотострелки ЗВО получили новый цифровой комплекс связи "Переселенец"



Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.

Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости" Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

ЦАМТО, 30 ноября. На вооружение мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Смоленской области, в рамках гособоронзаказа поступил новый цифровой комплекс связи П-240И4 "Переселенец".

Комплекс предназначен для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. В его состав входят радиостанция "Акведук-25У", радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и др.

Комплексы "Переселенец" позволяют создавать более 100 закрытых каналов с общей пропускной способностью более 2 тыс. Кб/с. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км.

Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Аппаратная смонтирована на базе автомобиля КамАЗ-53501 семейства "Мустанг" колесной формулы 6х6, сообщает пресс-служба Западного военного округа.