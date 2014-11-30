Французы создали "переносную" систему инструментальной посадки

Американские ВВС в скором времени начнут получать "переносные" системы инструментальной посадки D-ILS, благодаря которым курсо-глиссадное оборудование смогут получить даже неподготовленные аэродромы, например, с грунтовым покрытием. Как сообщает Defense Aerospace, военные завершили испытания такой системы и выдали французской компании Thales, разработавшей ее, разрешение на серийное производство.

Схема работы системы инструментальной посадки. Источник: nplus1.ru

Современные постоянные аэродромы оснащены курсо-глиссадными системами, которые позволяют самолетам определять траекторию захода на посадку, расстояние до взлетно-посадочной полосы и свое положение относительно аэродрома. Благодаря системам инструментальной посадки самолеты могут приземляться на аэродромы ночью или в условиях плохой видимости.

"Переносная" система инструментальной посадки, разработанная Thales, представляет собой набор из компактных курсового, глиссадного и маркерных маяков, с помощью сигналов от которых летчики и определяют необходимую траекторию захода на посадку, ориентацию самолета относительно продольной линии взлетно-посадочной полосы и расстояние до посадочной полосы.

D-ILS относится к курсо-глиссадным системам первой категории. Это означает, что она позволяет заходить на посадку при высоте принятия решение не менее 60 метров и видимости не менее 800 метров при отсутствии огней взлетно-посадочной полосы. Высотой принятия решения называется высота, на которой самолет может безопасно прервать посадку и уйти на второй круг.

Новая система инструментальной посадки может быть развернута на неподготовленном аэродроме в течение нескольких дней, а после того, как использование аэродрома прекратится, ее можно будет быстро собрать и перевезти на другое место. D-ILS была разработана и испытана в течение последних двух лет.

Василий Сычёв