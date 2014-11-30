Росгвардия наращивает группировки в Крыму и Арктике
|
|
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росгвардия наращивает группировки в Крыму и Арктике, заявил журналистам в четверг глава ведомства Виктор Золотов.
"Продолжается наращивание объема служебно-боевого применения, в том числе с решением специальных задач, на Крымском полуострове и Арктической зоне", - сказал Золотов.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии, речь идет, в частности, о наращивании группировок в указанных регионах.
Золотов также отметил, что текущий год стал определяющим в жизни Росгвардии, в частности, утвержден замысел строительства и развития войск национальной гвардии на среднесрочную перспективу.
"Состав оперативно-территориальных объединений приведен в соответствие с административно-территориальным делением государства, завершается формирование Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии. Утверждены полномочия Росгвардии по руководству Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе", - заявил Золотов.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2017 Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
23.10.2017 Кадыров: арктический отряд Росгвардии пройдет подготовку в Чечне
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017 Президент компании "Фарадей" Светлана Андрианова: "Мы продолжаем работать по программе экипировки солдата будущего "Ратник"
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
28.07.2017 Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло посетил Улан-Удэнский авиационный завод
17.01.2017 В России сформируют части береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года