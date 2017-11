Пессимизм в отношении будущего британских морских десантных сил

Сегодня, когда в центре всеобщего внимания находятся практическая ценность и проблемы морских десантных сил, потенциал Великобритании в данной сфере остается с неопределённым будущим. Действительно, недавние стихийные бедствия подтвердили их эффективность в решении целого ряда задач, однако распространение противокорабельных ракет морского, авиационного и берегового базирования существенно повысило планку для возможностей доставки реальной боевой силы с моря, пишет сотрудник британского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies - IISS) Ник Чайлдс в статье "Amphibious futures: the UK controversy and beyond".

Десантный вертолетоносец L12 Ocean ВМС Великобритании во время операции в Ливии в 2011 году. Корабль планируется к выводу из состава флота весной 2018 года и продаже за рубеж (с) ВМС Великобритании

Имеются предположения о возможном сокращении численности Королевской морской пехоты с 6600 военнослужащих до 5600, а также выводе из состава ВМС Великобритании обоих десантных вертолетных кораблей-доков (Landing Platform Dock, LPD) Albion and Bulwark. Это происходит на фоне сокращения оборонных расходов, численности личного состава ВМС и общего пересмотра возможней страны в сфере национальной безопасности. По информации министерства обороны Великобритании, на данный момент не было принято никаких окончательных решений, однако британские морские десантные силы в течение последнего времени становятся все более уязвимыми.

Между тем, можно отметить определенный парадокс в развитии мировых десантных сил. Недавние ураганы в Карибском бассейне продемонстрировали значимость десантного флота и десантных сил (embarked forces) в проведении операций по оказанию гуманитарной помощи, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Франция, Нидерланды и США развернули крупные десантные корабли в регионе Карибского бассейна, а Великобритания направила десантный вертолетоносец Ocean и десантный транспорт-док Mounts Bay. Вышеуказанные задачи сами по себе приобретают новое значение, что особенно для Азиатско-Тихоокеанского региона, однако для их выполнения не обязательно требуются полные боевые десантные возможности.

В то же время, с учетом роста доли населения, проживающего в прибрежных районах, и, следовательно, роста обеспокоенности вопросами безопасности, способность проецировать военную силу в море, а также иметь возможность при необходимости направлять или отводить ее, становится более востребованной. Все большее число стран направляет значительные инвестиции на данные нужды. Однако в связи с наличием так называемой угрозы A2/AD (anti-access/area-denial), которая представляет собой вызов даже для корпуса морской пехоты США, мало кто стремится размещать данные силы где-либо кроме безопасных районов (permissive environment). Великобритания была одной из стран с наиболее развитыми морскими десантными силами, уступая только США. Теперь это дилемма, с которой стране приходится сталкиваться.

Италия и Турция осуществляют инвестиции в крупные универсальные десантные корабли. Китай активно развивает морские десантные силы. Австралия, в свою очередь, трансформирует флот с учётом групповых десантных задач, фокусируя внимание на двух новых универсальных десантных кораблях, а Япония создает морские десантные силы быстрого реагирования. Другие страны региона приобретают ограниченные возможности проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий и, учитывая большое количество морских территориальных споров, развертывания сил на расстоянии.

Последние существенные вложения средств в десантные возможности Великобритании происходили в 1990-х - начале 2000-х годов и были направлены на новый вертолетоносец Ocean, два десантных вертолетных корабля-дока и четыре десантных транспорта-дока. Однако в Стратегическим обзором в области обороны и безопасности 2010 года (Strategic Defence and Security Review - SDSR-2010) было определено снижение амбиций страны в сфере морских десантных сил. Целью стало развёртывание не полноценной 3-й бригады морской пехоты (3 Commando Brigade), а передовой группы морской пехоты (Lead Commando Group) численностью 1800 человек. Один десантный вертолетный корабль-док был выведен в резерв, и один десантный транспорт-док был продан Австралии.

Для некоторых людей информация о возможных сокращениях Королевских ВМС и Королевской морской пехоты - это просто признание того факта, что Великобритания не способна соответствовать даже тем сниженным амбициям в отношении десантных возможностей страны. Примечательно, что десантный вертолетоносец Ocean должен быть списан уже в следующем году. Утверждается, что с ростом угрозы A2/AD, а также рисков, связанных со спуском тяжелой техники с десантных кораблей-доков, более реалистичным и уместным сценарием является применение новых британских авианосцев для обеспечения десантных сил авиацией на расстоянии и десантных транспорттов-док для осуществления поддержки и доставки снабжения.

Эта схема выглядит не просто другой, но и более ограниченной. Однако аргумент заключается в том, что такой потенциал, более свойственный диверсионным силам, предназначенным для действий на оспариваемой территории (Сontested environment), а также десантным силам при решении задач в сфере морской безопасности, является одним из возможных вариантов. Несмотря на то, что традиционная тактика "штурма берега" ("Storming of the beach") больше не рассматривается всерьез, противники этой новой формулы считают, что Великобритания будет терять ценную способность проецировать силу с моря. Использовование новых авианосцев Королевского флота для амфибийных задач не заменит специально построенных десантных вертолетных кораблей доков и при этом создает угрозу сокращения их способности выполнять полноценные авианосные ударные функции.

Без десантных кораблей-доков Великобритания также рискует потерять способность самостоятельно осуществлять командование десантными операциями. Также это приведет к отказу от возможностей использования таких кораблей для широкого спектра задач, включая присутствие в удаленных водах, а также в качестве платформ для других нишевых задач - таких, как обеспечение действий сил специального назначения.

Учитывая имеющиеся факторы давления, изменения в морских десантных силах Великобритании представляются неизбежными. Основная проблема, по-видимому, заключается в том, до какой степени будут снижаться амбиции страны в данной сфере.