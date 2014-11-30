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Петр Бутовский о перспективном российском самолете радиолокационного дозора и наведения А-100

01.12.2017 bmpd.livejournal.com 105 0
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Опытный образец самолета А-100
Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin

Как пишут Piotr Butowski и Antony Angrand в статье "L’A100 decolle", опубликованную журналом "Air&Cosmos", перспективный российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил свой первый полет. Это случилось 18 ноября 2017 года. Самолет пилотировали летчики ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК). В ходе первых полетов будет испытываться поведение самолета в полете, а начиная с марта 2018 года планируется приступить к испытаниям оборудования. Поставки А-100 ВКС России должны начаться начиная с 2020 года.

А-100 был создан на основе планера самолета Ил-76МД-90А, чье производство налаживается на ульяновском предприятии "Авиастар-СП". Прототип А-100 был создан с использованием планера с серийным номером 01-03 и регистрацией RF-78651, который был передан ТАНТК 21 ноября 2014 года. Программа А-100 (изделие ПМ) была инициирована Министерством обороны России 8 июня 2006 года. Основным подрядчиком является АО "Концерн радиостроения "Вега", которое отвечает за радиоэлектронный комплекс А-100. Сам самолет создан ТАНКТ по контракту 2007 года.

Самолет ДРЛО А-100 должен дополнить и заменить в будущем самолеты А-50 (включая четыре модернизированных А-50У). А-100 заимствовал общую компоновку самолета А-50, включая вращающуюся антенну РЛС, смонтированную на двух фюзеляжных стойках. РЛС S-диапазона имеет активное электронное сканирование по вертикали, а также механическое сканирование по азимуту. А-100 также оснащен системой перехвата радиоэлектронных сигналов, а также бортовым комплексом обороны. Как и А-50, самолет А-100 оснащен различными антеннами спутниковой связи, размещенным в носовой части фюзеляжа.

Испытательный стенд

Перед А-100 в 2016 г. ТАНКТ им. Бериева осуществило конверсию строевого самолета А-50 (бортовой номер "52") в летающую лабораторию А-100ЛЛ для предварительных испытаний комплекса "Премьер". Первый полет А-100ЛЛ состоялся 26 октября 2016 года без обтекателя антенны РЛС. Радиолокационная система "Премьер" была впервые испытана в воздухе 21 апреля 2017 года.
30.11.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год

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