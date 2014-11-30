Испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"

В ночь с 28 на 29 ноября 2017 года КНДР произвела успешное испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, именуемой "Хвасон-15". Впервые продемонстрированная ракета "Хвасон-15" была запущена с пускового стола, транспортируясь на впервые показанном самоходном колесном транспортере с девятью осями, - таким образом, являясь подвижным комплексом.

Согласно официальным данным, сообщенным северокорейским информационным агентством ЦТАК, и подтвержденным американскими средствами контроля, ракета, запущенная из окрестностей Пхеньяна по специальной высотной траектории в назначенную точку в Японском море, пролетела 950 км по дальности и достигла высоты 4475 км в апогее траектории. В пересчете на "нормальную" полетную траекторию МБР это дает оценки дальности от 10500 до 13000 км. Таким образом, ракета "Хвасон-15" при запуске с территории КНДР способна, видимо, достигать практически любой точки на континентальной территории США, включая Восточное побережье.

Новая северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" на девятиосном самоходном транспортере. 28.11.2017 (с) кадр из репортажа телевидения КНДР (via www.facebook.com/vladimir.khrustalev )

В официальном сообщении агентства ЦТАК говорится:

Под личным руководством Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики (Госсовета КНДР), Верховного Главнокомандующего КНА, высшего руководителя нашей партии, государства и армии товарища Ким Чен Ына 29-го ноября был успешно проведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15".

Испытание проводилось под личным руководством Маршала Ким Чен Ына.

Уважаемый высший руководитель поставил задачу Академии национальной обороны по созданию такого направления в создании баллистических ракет, которое способно поставить точку в противоборстве с США.

28-го ноября высший руководитель, приняв доклад о завершении подготовки испытательного запуска новой МБР, в полночь прибыл на место технической подготовки ракеты и осмотрел 9-осный подвижный грунтовый ракетный комплекс, сделанный рабочим классом.

Высший руководитель, восхваляя безупречно сделанную работу, обратил внимание на труды рабочего класса завода, участвовавшего в разработке пусковой машины.

Он выразил удовлетворение тому, что теперь мы сможем производить пусковые машины, сколько захотим за счет стопроцентного преобразования всех элементов пусковой установки на основе отечественного производства.

Уважаемый высший руководитель вышел на пусковую площадку и тщательно руководил всеми подготовительными процессами, включая приведение МБР в вертикальное положение.

Затем на командном наблюдательном пункте высший руководитель конкретно ознакомился с планом испытательного запуска МБР "Хвасон-15" и приказал произвести запуск.

"Хвасон-15" с искрами поднялась высоко в космос, раскрывая громадный фюзеляж.

МБР "Хвасон-15" поднялась на высоту 4475 км (апогей) и пролетела 950 км за 53 минуты от точки запуска и точно попала в указанную цель в акватории Корейского восточного моря.

Через этот испытательный запуск было подтверждено, что все показатели системы вооружения точно удовлетворяют всем требованиям проектирования, и что система обеспечивает достаточную надежность в боевой обстановке в соответствии с назначением системы стратегического вооружения.

В частности, были подтверждены: точность попадания в цель на основе управления положением и корректирования скорости на среднем участке полета, точность работы сверхмощного двигателя с высокой удельной тягой, оснащенного управлением вектором тяги, также была проверена точность показателей проектирования соответствующей системы наведения и стабилизации.

Были также проверены такие показатели, как маневренность и время активного участка, а также надежность движения 9-осного подвижного грунтового ракетного комплекса.

Вместе с этим были повторно подтверждены уже проверенные технологии управления и стабилизации, отделения и развода ступеней, стабильность обшивки ГЧ при повторном входе в атмосферу.

МБР "Хвасон-15" целиком и полностью разработана на основе нашей отечественной промышленности в соответствии с нашей действительностью. Она является оружием ТПК, и таким образом наше государство теперь обладает еще одной МБР нового типа, способной нести сверхмощную ядерную боеголовку и нанести удар по всей территории США.

Уважаемый высший руководитель радовался тому, что испытание было произведено успешно с первого раза и сказал, что он посылает благодарность всем бойцам, участвовавшим в разработке данного комплекса.

Он отметил, что сегодня знаменательный день, день когда осуществилось историческое дело усовершенствования государственных ядерных сил ракетной державы, и что надо особо записать в историю Родины этот день, родившего великие силы, еще выше поднявшие стратегический статус Республики.

Также он сказал, что блестящие успехи, которые были достигнуты на днях в области оборонной науки и в других всех областях страны, - великая победа, которой может добиться только героический корейский народ, преданно поддерживающий великое дело партии, невзирая ни на какие невзгоды.

Уважаемый высший руководитель горячо поздравил ученых и техников, рабочих и работников области оборонных наук, которые с успехом провели испытательный запуск новой МБР и тем самым вновь продемонстрировали на весь мир достоинство и величие чучхейской Кореи, и сфотографировался на память вместе с ними.

Его сопровождали Чжан Чан Ха, Чжон Ир Хо, Чжо Ён Вон и Ю Чжин.

Запуск новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" в ночь с 28 на 29.11.2017. Источник: кадры из репортажа телевидения КНДР (via www.facebook.com/vladimir.khrustalev )

Сводные оценочные данные о ракетных испытаниях КНДР в 2017 году. Источник: allthingsnuclear.org

Сводные оценочные данные о ракетных испытаниях КНДР в 2017 году (с) allthingsnuclear.org

UPD: Репортаж телевидения КНДР о запуске ракеты;