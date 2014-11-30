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Литва передаст Украине вооружение стоимостью около двух миллионов евро

01.12.2017 РИА Новости 82 0
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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

ВИЛЬНЮС, 29 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Литвы в среду одобрил постановление о передаче министерству обороны Украины военное оборудование стоимостью 1,93 миллиона евро, сообщила пресс-служба литовского оборонного ведомства.

В постановлении указано, что правительство Литвы решило передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро на 1 октября 2017 года.

"На основании решения правительства Минобороны Украины будет передано не используемое литовской армией оружие и патроны, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается в приложениях постановления, Украине будут переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.

По словам министра обороны балтийской республики Раймундаса Кароблиса, "передача вооружения является последовательной и всесторонней поддержкой Литвы Украины в целях усиления ее вооруженных сил и обеспечения суверенитета своего государства".

Вооружение будет передано в ближайшее время после решения практических вопросов с украинской стороны, добавили в Минобороны Литвы. По данным правительства, стоимость покупки этого вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году.
29.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Литва
Украина

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