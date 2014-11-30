Китай представил лазерную пушку
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Флаг Китайской Народной Республики.
Источник: Fotolia/ Stripped Pixel
Китайская компания GuoRong представила одноименную систему ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов. Видео испытаний, в ходе которых показана сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона, доступно на YouTube.
Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компании видео размещены на двух небольших грузовиках.
Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.
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30.11.2017
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