Володин указал на важность участия сотрудников "Ростеха" как экспертов в законотворчестве

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Госдума.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам председателя Госдумы, "корпорация уделяет большое внимание цифровой экономике, развивает наукоемкие отрасли и является ведущим поставщиком современного вооружения"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в четверг встречу с руководством и сотрудниками "Ростеха" в связи с 10-летним юбилеем компании, где спикер указал на важность участия работников корпорации в качестве экспертов в законотворческой деятельности. Об этом журналистам сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Хотел бы отметить важность участия сотрудников корпорации в качестве экспертов Государственной Думы по вопросам законотворчества. Наша совместная работа делает этот процесс более эффективным", - сказал Володин.

"Люди - самый ценный актив компании, это уникальные специалисты, которые создают высокотехнологичную продукцию, пользующуюся спросом во всех странах", - указал политик. По его словам, "корпорация уделяет большое внимание цифровой экономике, развивает наукоемкие отрасли и является ведущим поставщиком современного вооружения".

По решению Совета Госдумы ряд сотрудников "Ростеха" были награждены почетными грамотами Госдумы и благодарностями ее председателя. Спикер также поблагодарил главу "Ростеха" Сергея Чемезова за активную работу компании с нижней палатой парламента.