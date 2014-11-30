В Оренбурге сформирована дивизия Военно-транспортной авиации
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Транспортный самолет Ил-76.
Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС
В авиационном парке есть, в частности, Ил-76, А-12, Ан-26 и Ан-72
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортная авиадивизия, в состав которой вошли части из Оренбургской, Ульяновской, Ростовской и Омской областей, сформирована в Оренбурге. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Авиационный парк включает в себя транспортные самолеты Ил-76, А-12, Ан-26, Ан-72 и другую авиационную технику", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны рассказали, что в торжественных мероприятиях, посвященных формированию соединения, приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по работе с личным составом генерал- майор Андрей Казакевич и командующий Военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"Сегодняшними торжественными мероприятиями мы открываем новую страницу в истории Военно-транспортной авиации, на Оренбургской земле создано управление второго соединения ВТА - военно-транспортной авиационной дивизии. Командование ВТА расправляет свои могучие крылья. Убежден, что воинский коллектив дивизии станет одним из лучших в Военно- транспортной авиации, будет эффективно, целеустремленно и решительно выполнять все поставленные задачи", - сказал Бенедиктов на торжественной церемонии.
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30.11.2017
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