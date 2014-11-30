В Оренбурге сформирована дивизия Военно-транспортной авиации



Транспортный самолет Ил-76.

Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС Транспортный самолет Ил-76.Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

В авиационном парке есть, в частности, Ил-76, А-12, Ан-26 и Ан-72

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортная авиадивизия, в состав которой вошли части из Оренбургской, Ульяновской, Ростовской и Омской областей, сформирована в Оренбурге. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Авиационный парк включает в себя транспортные самолеты Ил-76, А-12, Ан-26, Ан-72 и другую авиационную технику", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в торжественных мероприятиях, посвященных формированию соединения, приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по работе с личным составом генерал- майор Андрей Казакевич и командующий Военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Сегодняшними торжественными мероприятиями мы открываем новую страницу в истории Военно-транспортной авиации, на Оренбургской земле создано управление второго соединения ВТА - военно-транспортной авиационной дивизии. Командование ВТА расправляет свои могучие крылья. Убежден, что воинский коллектив дивизии станет одним из лучших в Военно- транспортной авиации, будет эффективно, целеустремленно и решительно выполнять все поставленные задачи", - сказал Бенедиктов на торжественной церемонии.