Источник: Россия поставит в Узбекистан 12 ударных вертолетов Ми-35
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Вертолет Ми-35М.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Делегация "Рособоронэкспорта" проводит в Ташкенте переговоры в минобороны и госкомитете по оборонной промышленности республики, сообщает источник агентства
ТАШКЕНТ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Узбекистана и "Рособоронэкспорт" заключили контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35. Об этом в четверг на полях выставки "Россия и Узбекистан: 25 лет стратегического партнерства" корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник.
"Контракт на поставку 12 ударных вертолетов подписан, поставки боевых машин начнутся в 2018 году. Длительные переговоры по соглашению и условиям его выполнения завершились в ходе недавнего визита в Узбекистан председателя правительства России Дмитрия Медведев", - уточнил источник.
По его данным, сейчас в столице Узбекистана находится делегация "Рособоронэкспорта", которая проводит переговоры в минобороны и госкомитете по оборонной промышленности республики.
"Российские специалисты прибыли в республику по приглашению узбекской стороны. Идут практические мероприятия по реализации договора о ВТС, который был подписан в ноябре минувшего года", - сказал источник.
Сотрудничество между странами
Договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве, он призван способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической сфере, в частности оснащению Вооруженных сил республики перспективными образцами вооружения и военной техники, ремонту, модернизации, обслуживанию и утилизации продукции военного назначения. В рамках реализация договора планируется разработка специальных программ в сфере ВТС, заключение контрактов между уполномоченными органами и организациями сторон, проведение консультаций и приглашение специалистов по конкретным вопросам ВТС.
В соответствии с договором, полномочными органами по его реализации определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России и министерство обороны Узбекистана.
Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.
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30.11.2017
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