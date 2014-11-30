Патрушев: подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com.

Николай Патрушев не назвал точные сроки и отметил, что военные начнут покидать арабскую республику "по мере готовности"

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Уже идет к этому [выводу группировки РФ из Сирии] подготовка", - заявил он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки может состояться вывод, он подчеркнул, что это произойдет "по мере готовности".