Патрушев: подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com.
Николай Патрушев не назвал точные сроки и отметил, что военные начнут покидать арабскую республику "по мере готовности"
МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Уже идет к этому [выводу группировки РФ из Сирии] подготовка", - заявил он журналистам.
Отвечая на вопрос о том, в какие сроки может состояться вывод, он подчеркнул, что это произойдет "по мере готовности".
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30.11.2017
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