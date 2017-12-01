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Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28

01.12.2017 ТАСС 132 1
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Председатель комитета Совфеда отметил, что вертолеты доработали по итогам участия вертолетов в сирийской кампании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сирийская кампания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28. Об этом в четверг сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, до этого занимавший пост главкома ВКС России.

По словам Бондарева, по итогам участия Ми-28 в операции вертолеты доработали, после чего они стали лучше. "Не везде лучше. Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит", - заявил сенатор.

Он, в частности, отметил, что очки ночного видения "пилоты называют "смерть пилотам". "Когда безоблачно - все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами", - сказал Бондарев.

12 апреля 2016 года в Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России, погибли два члена экипажа. В Минобороны РФ подчеркнули, что машина не была обстреляна. Как сообщил ТАСС источник в комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, причиной гибели вертолета стала потеря экипажем ориентации в пространстве в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
IvanFoxbat
61
№1
01.12.2017 02:36
"вертолеты доработали, после чего они стали лучше. "Не везде лучше. Электроника провальная" а ведь авионика самая важная часть ЛА на современном поле боя. И что теперь? Весь парк МИ-28 на модернизацию?
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