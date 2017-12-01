Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28



Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Председатель комитета Совфеда отметил, что вертолеты доработали по итогам участия вертолетов в сирийской кампании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сирийская кампания выявила недостатки электроники вертолета Ми-28. Об этом в четверг сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, до этого занимавший пост главкома ВКС России.

По словам Бондарева, по итогам участия Ми-28 в операции вертолеты доработали, после чего они стали лучше. "Не везде лучше. Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит", - заявил сенатор.

Он, в частности, отметил, что очки ночного видения "пилоты называют "смерть пилотам". "Когда безоблачно - все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами", - сказал Бондарев.

12 апреля 2016 года в Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России, погибли два члена экипажа. В Минобороны РФ подчеркнули, что машина не была обстреляна. Как сообщил ТАСС источник в комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, причиной гибели вертолета стала потеря экипажем ориентации в пространстве в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом.