В РФ создано замкнутое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Генеральный конструктор концерна "РТИ" уточнил, что введены в эксплуатацию три радиолокационных станции дальнего обнаружения
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Замкнутое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении создано в России. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров, генеральный конструктор концерна "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.
"В прошлом году мы ввели в эксплуатацию три радиолокационных станции дальнего обнаружения. В соответствии с поручением президента, мы создали замкнутое радиолокационное периферийное поле России, чего не удавалось сделать ранее", - сказал он.
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории полета ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".
Сейчас четыре новых РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Еще три новых РЛС "Воронеж" приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. До конца 2017 года планируется завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство. Также в ближайшие годы станция "Воронеж-СМ" будет развернута в Крыму.
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30.11.2017
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