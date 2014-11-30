Медведев: Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность
|
|
Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность из-за статуса ядерной державы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью центральным российским телеканалам.
"Мы защищены сейчас с учетом разных решений - и открытых, и закрытых, и денежных, и правовых - в принципе не хуже, чем другие крупнейшие страны. Тем более на нас огромная ответственность как на ведущей ядерной стране, как на самой большой по территории стране, как на постоянном члене совета безопасности", - сказал Медведев.
"Киберсуверенитет, как его нужно понимать? Мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми. Самодостаточными в том смысле, что у нас должны быть все самые современные кибертехнологии, которые позволяют нам развивать экономику", - отметил также премьер-министр.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2016 «Ветеран холодной войны» представляет войну с Россией (Politico, США)
11.01.2016 Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
08.09.2014 Николай Ковалёв: «Началась новая техногенная эпоха – с кибервойнами, кибертерроризмом, киберпреступностью»
03.02.2012 Мюнхен развернут к противоракетной обороне
30.01.2012 ЕвроПРО – это установка на первый ядерный удар
24.05.2011 Играть по правилам
04.02.2010 Пентагон: Россия и Китай больше не представляют угрозы для США
24.11.2017 Никто не сможет помешать Трампу начать ядерную атаку