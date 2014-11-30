Медведев: Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность



Кибербезопасность. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Кибербезопасность. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность из-за статуса ядерной державы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью центральным российским телеканалам.

"Мы защищены сейчас с учетом разных решений - и открытых, и закрытых, и денежных, и правовых - в принципе не хуже, чем другие крупнейшие страны. Тем более на нас огромная ответственность как на ведущей ядерной стране, как на самой большой по территории стране, как на постоянном члене совета безопасности", - сказал Медведев.

"Киберсуверенитет, как его нужно понимать? Мы должны быть самодостаточными, но не закрытыми. Самодостаточными в том смысле, что у нас должны быть все самые современные кибертехнологии, которые позволяют нам развивать экономику", - отметил также премьер-министр.