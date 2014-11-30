Бондарев рассказал о "провальной" электронике Ми-28
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Вертолеты Ми-28 над полигоном Кадамовский в Ростовской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев раскритиковал электронику боевого вертолета Ми-28 "Ночной охотник", а также очки для пилотов.
Свое недовольство он высказал на заседании по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на замечания представителей "оборонки", которые говорили о недостаточном финансировании опытно-конструкторских разработок со стороны Минобороны.
По словам Бондарева, Ми-28 довели до ума благодаря Сирии, но летчики отмечают, что исправили еще не все изъяны. "Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное - все нормально, а если какая дымочка - три дня с красными глазами ходят", - констатировал бывший главком ВКС.
Ударный вертолет Ми-28Н получил название "Ночной охотник" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. В Сирии машина применялась при освобождении Пальмиры. В октябре прошлого года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что сирийский опыт учтен при создании новой модификации - Ми-28НМ.
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30.11.2017
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