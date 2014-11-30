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Продукция КРЭТ помогает лечить глаукому

01.12.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 196 0
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ИГД-02 и ИГД-03
индикаторы измерения внутриглазного давления ИГД-02 и ИГД-03.
Источник: http://kret.com/

Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления производства АО Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ в составе Ростеха) являются незаменимым помощником медицинских специалистов при диагностике, лечении и контроле опасного заболевания – глаукомы.


Широкая линейка офтальмологических приборов производства КРЭТ будет представлена на Конгрессе Российского глаукомного общества, который пройдет 1 – 2 декабря в Москве. АО «ГРПЗ» показывает серийно выпускаемое офтальмологическое оборудование торговой марки diathera. Это приборы для измерения внутриглазного давления: индикаторы ИГД-02 и ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03, а также приборы для лечения глазных заболеваний – магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 и АМТО-02.


Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры в считанные секунды и практически незаметна для пациента. Аппараты используются также в сложных клинических случаях, когда применение традиционных методов измерения невозможно – при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях. Точность приборов подтверждена многочисленными испытаниями, проведенными в медицинских учреждениях России и за рубежом.


Магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 и АМТО-02 diathera предназначены для лечения таких глазных заболеваний как близорукость, дальнозоркость, астенопия, компьютерный зрительный синдром за счет воздействия импульсным магнитным полем на глазное яблоко и прилегающие к нему области. Процедура магнитотерапии комфортна, проста, а главное – эффективна.


Специалисты предприятия проведут презентацию продукции и мастер-классы по измерению внутриглазного давления, ответят на вопросы, связанные с применением аппаратуры и методикой измерения.


Ежегодный конгресс Российского глаукомного общества с международным участием – самое крупное в Восточной Европе мероприятие по проблемам глаукомы. С каждым годом растет его популярность среди ведущих офтальмологов и глаукоматологов не только России, стран СНГ, но и дальнего зарубежья. В рамках мероприятия состоится обсуждение широкого круга вопросов, связанных с диагностикой и лечением глаукомы, которая является наиболее социально значимой проблемой современной офтальмологии во всем мире. В работе конгресса ожидается участие специалистов из 30 стран мира, которые представят около 100 сообщений в формате лекций, докладов и презентаций.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРПЗ
КРЭТ
Проекты
ИТ
Медицина

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