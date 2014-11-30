США одобрили продажу Польше компонентов РСЗО HIMARS – DSCA



Ракета Guided Multiple Launch Rocket System (The GMLRS). Источник: armedforces-int.com. Ракета Guided Multiple Launch Rocket System (The GMLRS). Источник: armedforces-int.com.

ЦАМТО, 30 ноября. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" компонентов и боеприпасов для РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Общая стоимость программы поставки может составить 250 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 28 ноября.

Правительство Польши обратилось к США с запросом о возможности продажи:

- 16 систем (вероятно, контейнеров – прим. ЦАМТО) с управляемыми реактивными снарядами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью;

- 9 систем (вероятно, контейнеров – прим. ЦАМТО) с управляемыми реактивными снарядами M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью;

- 61 системы с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью.

Запрос также включает поставку 8 универсальных навигационных блоков UPNU (Universal Position Navigation Units), 34 учебных боеприпасов уменьшенной дальности LCRR (вероятно, контейнеров с боеприпасами – прим. ЦАМТО), 1642 комплектов секций управления и контроля для РС GMLRS, испытательных комплектов для ракет, испытательных легких высокоточных GPS-приемников (PLGR) и вспомогательного оборудования.

Кроме того, запрос предусматривает оказание услуг по обучению персонала и другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как говорится в уведомлении, реализация данной программы позволит повысить безопасность союзника США по НАТО. Она полностью соответствует американским инициативам по оснащению ключевых союзников в регионе современными системами, которые расширят возможности по взаимодействию с ВС США.

Основным подрядчиком по реализации программы выбрана компания Lockheed Martin. Поставки по линии программы "Иностранные военные продажи" дополнят реализуемую одновременно передачу оборудования по прямым коммерческим контрактам между Lockheed Martin и Polska Grupa Zbrojenjowa (PGZ), которая выступает основным подрядчиком проекта разработки нового РСЗО/ОТРК в Польше.

Уведомление о потенциальной продаже требуется в соответствии с законодательством США и не означает, что соглашение будет обязательно подписано.

Комментарий ЦАМТО:

Продажа оборудования осуществляется в рамках программы разработки в интересах МНО Польши новой мультикалиберной РСЗО большой дальности/ОТРК WR-300 "Хомар".

В июле 2017 года, опередив по итогам проведенного конкурса турецкую Roketsan с T-300, а также израильскую IMI Systems (Israel Military Industries Systems) с РСЗО Lynx, Lockheed Martin была выбрана иностранным партнером возглавляемого Polska Grupa Zbrojenjowa консорциума по реализации проекта "Хомар". В состав консорциума также входят польские компании Huta Stalowa Wola SA, WZU, Mesko SA, WB Electronics и Rosomak SA.

По имеющейся информации, предложение Lockheed Martin включает продажу решения на базе РСЗО HIMARS, РС GMLRS с унитарной M31A1 и альтернативной M30A1 боевыми частями и максимальной дальностью стрельбы 70-85 км, а также ОТР ATACMS (дальность стрельбы 300 км). Предложение предполагает поставку дополнительного оборудования и системы боевого управления, что обеспечит возможность взаимодействия ВС США и Польши.

Официальный контракт на реализацию программы поставки ВС Польши РСЗО "Хомар" может быть подписан до конца 2017 года.

Из уведомления DSCA пока не вполне понятно количество заказанных реактивных боеприпасов. Вероятно, речь идет не о самих РС, а о транспортно-пусковых контейнерах, в каждом из которых размещаются 6 РС GMLRS, либо одна ОТР ATACMS. Таким образом, предположительно, одобрена поставка 150 РС GMLRS, 204 учебных РС и 61 ОТР ATACMS.

Заказ 1642 комплектов секций управления и контроля для РС GMLRS говорит о том, что стороны договорились об организации лицензионного производства боеприпасов в Польше с использованием американских комплектующих. Поставка остальных компонентов и услуг, вероятно, будет осуществляться Lockheed Martin в рамках прямых контрактов.

Комплекс WR-300 "Хомар" предназначен для высокоточного поражения целей на дальностях до 300 км. Он заменит состоящие на вооружении 122-мм установки WR-40 "Лангуста", максимальная дальность стрельбы которых составляет 40 км. Как сообщалось ранее, МНО Польши планирует приобрести 56 самоходных пусковых установок WR-300 на шасси Jelcz с колесной формулой 6x6. Из них будут сформированы три дивизионных огневых модуля, в состав каждого из которых войдут по 18 РСЗО. Еще две системы WR-300 будут применяться для обучения личного состава.