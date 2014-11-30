На ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец" состоялась церемония подъема флага



Спуск на воду головного дизель-электрического ледокола обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящегося для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016.

Источник: АО «Адмиралтейские верфи» Спуск на воду головного дизель-электрического ледокола обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящегося для ВМФ России на АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016.Источник: АО «Адмиралтейские верфи»

ЦАМТО, 30 ноября. В Санкт-Петербурге на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец" 30 ноября состоялась церемония поднятия флага вспомогательного флота, передает "РИА Новости".

"Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем новое судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса", – сказал на церемонии подъема флага на ледоколе "Илья Муромец" заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

В ближайшее время ледокол пополнит запасы и совершит межфлотский переход с "Адмиралтейских верфей" в пункт приписки.

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Длина ледокола – 85 м, ширина – 20 м, осадка – 7 м, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1,5 м. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 – судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

Помимо своей основной функции, ледокол может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка, отмечает агентство.

Госпрограммой вооружения предусмотрено строительство еще двух ледоколов для Северного и Тихоокеанского флотов.