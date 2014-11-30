Пакистан подтвердил намерение приобрести турецкие ударные вертолеты T-129 ATAK



Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com. Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com.

ЦАМТО, 30 ноября. Министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хусейн подтвердил намерение приобрести для Вооруженных сил страны 30 ударных вертолетов T-129 ATAK, разработанных Turkish Aerospace Industries (TAI) совместно с AgustaWestland.

Как сообщает агентство Anadolu, 25 ноября в ходе визита в Турцию министр сообщил, что процедура согласования закупки вертолетов для СВ Пакистана "завершена на 90%", добавив, что в настоящее время уточняются финансовые аспекты сделки.

Кроме того, Р.Хусейн сообщил некоторые подробности о реализации программы закупки для ВМС Пакистана четырех корветов класса "Ада" (MILGEM). По его словам, процесс согласования завершен. Строительство головного корабля начнется в ближайшее время. Первые два корвета будут построены в Турции, остальные – в Пакистане.

Как сообщал ЦАМТО, пакистанская компания Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) 10 мая 2017 года в ходе выставки IDEF-2017 подписала с турецкой проектной фирмой STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) письмо-обязательство, предусматривающее реализацию программы строительства четырех корветов класса "Ада" для ВМС Пакистана.

Р.Хусейн также подтвердил, что Турция получила информацию и рассматривает вопрос о возможном приобретении легких многоцелевых боевых самолетов JF-17 "Тандер". На текущий момент на предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камре построено около 90 самолетов JF-17, разработанных совместно с китайской Chengdu Aerospace Corporation (CAC). В 2014 году компания РАС приступила к производству версии JF-17 Блок.2, а в 2018 году планирует начать выпуск модификации Блок.3.

В совместном заявлении, опубликованном пакистанским посольством в Анкаре 24 ноября, Рана Танвир Хусейн и министр обороны Турции Нуреттин Джаникли выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами и высказали намерение углублять и расширять кооперацию в сфере оборонной промышленности. Стороны договорились об увеличении контактов и обмене визитами "с целью реализации имеющегося потенциала в сфере оборонного сотрудничества и обсуждения новых совместных проектов".

В последние годы военно-техническое сотрудничество двух стран существенно расширилось. В частности, 10 мая этого года был подписан контракт на поставку ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак" компании Pakistan Aeronautical Complex, которые заменят устаревшие УТС T-41D и SF-260D. Стоимость договора не разглашается.

Ранее, в июне 2016 года, Министерство оборонной промышленности Пакистана заключило с турецкой STM контракт на проведение модернизации трех НАПЛ класса "Агоста-90B" ("Халид"), состоящих на вооружении ВМС Пакистана.

В августе 2016 года на верфи KSEW в Карачи был спущен на воду предназначенный для ВМС Пакистана танкер-заправщик, построенный по проекту и в сотрудничестве с компанией STM.

Страны также сотрудничают в области разработки и производства БЛА, модернизации бронетехники, боевых кораблей и истребителей F-16 ВВС Пакистана.