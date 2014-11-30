Египет надеется на прорыв в военно-техническом сотрудничестве с Россией
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Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" для ВВС Египта - одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804"). Луховицы (Московская область), 26.09.2017.
Источник: Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )
ЦАМТО, 30 ноября. Египет надеется на прорыв в военно-техническом сотрудничестве с Россией в части совместного производства вооружений и передачи технологий. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны и военной промышленности республики генерал-полковник Седки Собхи.
"Мы надеемся на прорыв во всех областях военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в сфере совместного производства вооружений и передачи технологий, в проведении совместных учений, в обучении и повышении квалификации военных кадров", – сказал С.Собхи 29 ноября в Каире, где состоялось IV заседание совместной российско-египетской комиссии по ВТС.
Египетский военачальник отметил, что комиссия работала на протяжении трех дней.
"Мы сегодня встречаемся для того, чтобы оценить то, чего мы достигли и то, что мы будем продолжать в предстоящий период", – сказал С.Собхи.
Он выразить благодарность и уважение членам российской и египетской частям комиссии, подчеркнув, что результаты совместной работы "являются еще одним шагом на долгом пути, который продолжается между двумя армиями на протяжении более 60 лет", – передает "РИА Новости".
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30.11.2017
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