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Министр обороны России отметил положительную динамику российско-египетского военно-технического сотрудничества

01.12.2017 ЦАМТО 115 0
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Сергей Шойгу
Выступление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 30 ноября. Военно-техническое сотрудничество России и Египта имеет устойчивую положительную динамику, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на IV заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС, которое состоялось в Каире.

"Увеличивается объем двусторонних контрактов, растет портфель заказов для российских оборонных предприятий, и, как следствие, улучшается оснащенность египетских вооруженных сил современным вооружением и техникой, повышается их боеспособность", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Россия, продолжил он, планирует "активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество с целью укрепления потенциала вооруженных сил и правоохранительных органов Египта, несущих на себе основное бремя борьбы с террористами".

Сергей Шойгу особо отметил тот факт, что Россия полностью поддерживает египетские власти в противодействии терроризму.

"Египет был и остается нашим стратегическим партнером в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди глобальных вызовов, с которыми столкнулся регион, – угрозы терроризма и радикализма, повлекшие за собой многочисленные вооруженные конфликты", – заявил министр обороны России.

Глава российского военного ведомства выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в мечети на севере Синая.

Сергей Шойгу отметил, что на "руках ответственных за эту ужасную трагедию террористов кровь сотен невинных жертв, в том числе и наших соотечественников, погибших в 2015 году в авиакатастрофе над Синаем".

Министр обороны России подчеркнул, что противостоять терроризму нужно всеми доступными средствами и здесь Египет может в полной мере рассчитывать на Россию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
30.11.2017
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Египет
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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