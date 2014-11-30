ВМФ России начнет получать подлодки пятого поколения в районе 2030-х годов



Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт. архивное фото.

Источник: © Фото : Главный штаб ВМФ России Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт. архивное фото.Источник: © Фото : Главный штаб ВМФ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. ВМФ РФ начнет получать подводные лодки пятого поколения в районе 2030-х годов, сообщил журналистам в четверг заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.

"Подводные лодки пятого поколения флот начнет получать уже за пределами предстоящей ГПВ (госпрограммы вооружений), то есть в районе 30-х годов",- сказал он.