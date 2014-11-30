Второй патрульный корабль ледового класса для ВМФ заложат весной



Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550. Архивное фото.

Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550. Архивное фото.Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Второй патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Николай Зубов" будет заложен весной 2018 года, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Николай Зубов" будет заложен весной 2018 года", - сказал он.