Второй патрульный корабль ледового класса для ВМФ заложат весной
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Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550. Архивное фото.
Источник: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Второй патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Николай Зубов" будет заложен весной 2018 года, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Николай Зубов" будет заложен весной 2018 года", - сказал он.
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30.11.2017
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