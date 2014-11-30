США сознательно провоцируют КНДР на новые авантюры, заявил Лавров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Действия США направлены на то, чтобы спровоцировать Пхеньян на новые резкие действия, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Такое ощущение, что специально все делалось для того, чтобы (лидер КНДР. - Прим. ред.) Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие", - подчеркнул Лавров.
По его словам, если США хотят найти предлог для уничтожения КНДР, они должны заявить об этом прямо. "Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", - сказал Лавров журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новые санкции против Пхеньяна в ответ на очередное ракетное испытание.
Постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.
В ночь на среду Северная Корея запустила ракету "Хвасон-15". Высота полета составила 4,5 тысячи километров, дальность - 950 километров. Ракета упала в 210 километрах от побережья Японии.
В КНДР заявили, что отныне располагают средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США. Многие страны, включая Россию, осудили действия Пхеньяна.
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30.11.2017
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