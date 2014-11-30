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Новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" передан ВМФ

01.12.2017 РИА Новости 83 0
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Новейший ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Новейший ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. На дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, в Санкт-Петербурге в четверг состоялась церемония подъема флага, передает корреспондент РИА Новости.

"Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса", - сказал на церемонии подъема флага на ледоколе "Илья Муромец" заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

Ледокол "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 - судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

Помимо своей основной функции, ледокол может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика

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