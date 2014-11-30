В ОАК прокомментировали слухи о передаче всего военного кластера "Ростеху"
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Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация не в курсе якобы имеющихся намерений передать военные предприятия ОАК под контроль "Ростеха", заявил РИА Новости в среду первый вице-президент корпорации Александр Туляков.
"Первый раз об этом слышу", - сказал топ-менеджер.
Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, согласно которой в результате реформирования Объединенной авиастроительной корпорации за ОАК останется только гражданский дивизион самолетостроения, в то время как все предприятия военной авиации перейдут под контроль "Ростеха".
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30.11.2017
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