Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" появится в Крыму в ближайшие годы
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Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Председатель совета директоров ОАО "РТИ" Сергей Боев не дал однозначного ответа, в каком году будет развернута РЛС
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Радиолокационная станция "Воронеж-СМ" будет развернута в Крыму в ближайшие годы. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров, генеральный конструктор открытого акционерного общества "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.
"В ближайшие годы", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Отвечая на вопрос, будет ли это в 2018 или 2019 году, Боев сказал: "Может, 2020-й".
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж".
В настоящее время четыре новых РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае. Еще три новых РЛС "Воронеж" приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. До конца 2017 года планируется завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство.
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30.11.2017
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