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Утвержден состав аварийной комиссии по расследованию нештатного пуска с Восточного

01.12.2017 ТАСС 80 0
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Возглавил комиссию замглавы ЦНИИмаш Олег Скоробогатов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госкомиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, ее работа продлится до 15 декабря. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в среду в ТАСС.

"29 ноября 2017 года государственная комиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" номер 2.1 и попутной полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный", - сказали в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, "работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года".

Возглавил комиссию заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Заместителем руководителя комиссии назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса) Александр Медведев, генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре. 

Также в состав комиссии вошли специалисты Роскосмоса, головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Министерства обороны.

Ракеты "Союз-2.1б" стартовала с Восточного в 08:41 мск. Она должна была вывести в космос 19 аппаратов, основной нагрузкой являлся гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-1. В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками вышел на заданную промежуточную орбиту, но впоследствии выяснилось, что "Метеор-М" отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.
29.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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