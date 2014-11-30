Утвержден состав аварийной комиссии по расследованию нештатного пуска с Восточного



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Возглавил комиссию замглавы ЦНИИмаш Олег Скоробогатов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госкомиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, ее работа продлится до 15 декабря. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в среду в ТАСС.

"29 ноября 2017 года государственная комиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" номер 2.1 и попутной полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный", - сказали в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, "работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года".

Возглавил комиссию заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Заместителем руководителя комиссии назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса) Александр Медведев, генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре.

Также в состав комиссии вошли специалисты Роскосмоса, головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Министерства обороны.

Ракеты "Союз-2.1б" стартовала с Восточного в 08:41 мск. Она должна была вывести в космос 19 аппаратов, основной нагрузкой являлся гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-1. В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками вышел на заданную промежуточную орбиту, но впоследствии выяснилось, что "Метеор-М" отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.