Утвержден состав аварийной комиссии по расследованию нештатного пуска с Восточного
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/TACC
Возглавил комиссию замглавы ЦНИИмаш Олег Скоробогатов
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госкомиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, ее работа продлится до 15 декабря. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в среду в ТАСС.
"29 ноября 2017 года государственная комиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" номер 2.1 и попутной полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный", - сказали в Роскосмосе.
По данным госкорпорации, "работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года".
Возглавил комиссию заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. Заместителем руководителя комиссии назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса) Александр Медведев, генеральный конструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре.
Также в состав комиссии вошли специалисты Роскосмоса, головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Министерства обороны.
Ракеты "Союз-2.1б" стартовала с Восточного в 08:41 мск. Она должна была вывести в космос 19 аппаратов, основной нагрузкой являлся гидрометеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-1. В Роскосмосе сообщили, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками вышел на заданную промежуточную орбиту, но впоследствии выяснилось, что "Метеор-М" отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.
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29.11.2017
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