На МКС изучат способы заживления переломов костей



Вид на МКС.

Источник: © NASA Вид на МКС.Источник: © NASA

Если эксперимент будет успешным, запрос на клинические испытания препарата можно будет подать через два-четыре года

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon доставит в декабре на Международную космическую станцию (МКС) научную аппаратуру для проведения экспериментов в области материаловедения, биологических исследований и для наблюдения за Солнцем. Об этом сообщили в среду на брифинге в NASA представители американских компаний и исследовательских центров.

По словам руководителя компании Made In Space Эндрю Раша, на борту МКС будет проведен эксперимент по получению оптического волокна. "По нашим прогнозам, такое волокно будет в 100 раз лучше всех ныне существующих и обеспечит передачу очень больших объемов информации, - заявил он. - Со временем будет разработано полностью автоматизированное устройство, которое обеспечит проведение всего технологического процесса в космосе, а затем его можно будет возвращать на Землю".

На борту МКС будет также проведен эксперимент с клетками костной ткани в условиях микрогравитации, сообщил руководитель американской компании Launchpad Medical Брайан Хэсс. "Такой препарат позволит лечить переломы костей, - отметил он. - Кроме того, его можно было бы применять в ортопедии". По его оценкам, в случае успеха эксперимента запрос на клинические испытания препарата можно было бы подать через два-четыре года.

Грузовой корабль доставит на МКС аппаратуру для замеров излучения Солнца TSIS-1, сообщил представитель научного центра NASA в Гринбелте (штат Мэриленд) Дон Уилл. "Аппаратура даст возможность производить замеры того, сколько именно солнечной энергии попадает на Землю, - пояснил он. - Эти данные очень важны для изучения климата, океанов и атмосферы".

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon запланирован на 8 декабря с космодрома на мысе Канаверал.