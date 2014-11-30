В Якутии зафиксировали четыре точки падения фрагментов запущенной с Восточного ракеты
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Старт РН "Союз-2.1б".
Источник: bastion-karpenko.ru
Специалисты в четверг облетят места падения на вертолете
ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Радары зафиксировали в Якутии места падения четырех фрагментов ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной во вторник с космодрома Восточный. Об этом сообщает в четверг пресс-служба республиканского министерства охраны природы.
"В районе падения в Вилюйском улусе зафиксированы четыре фрагмента ракеты-носителя "Союз-2.1б". Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985", - сказал главный специалист министерства Владислав Ушницкий, чьи слова приводит пресс-служба.
Как сообщили в ведомстве, специалисты в четверг облетят места падения на вертолете, проведут визуальный осмотр и соберут пробы. Фрагменты ступеней ракеты вывезут по итогам анализа результатов экологического мониторинга. "В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета", - добавили в министерстве.
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 космическими аппаратами стартовала с Восточного во вторник. Этот пуск стал вторым для нового российского космодрома. Он завершился неудачей - Роскосмос сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-1 не был обнаружен на целевой орбите, связь с ним была потеряна.
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30.11.2017
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